Liberečtí volejbalisté dohrávku nezvládli. Brom na výhru dál čeká. Přijde, věří

Snaha nestačila. Televizní dohrávku 12. kola extraligy volejbalistů liberecká Dukla nezvládla, na palubovce lídra tabulky Jihostroje Českých Budějovic podlehla za hodinu a čtvrt 1:3 (24, 15, -22, 24) na sety. "Odkoučoval jsem dva zápasy, kluci se snaží, hrají, co si řekneme, nechybí nám agresivita. Hrajeme ale proti kvalitním soupeřům," uvedl Petr Brom, jehož tým ztrácí na přímý postup do play off, tedy šestou pozici Odolena Vody, deset bodů. Má však jednu dohrávku, opět s rivalem z jihu Čech, k dobru.

Jihostroj České Budějovice - Dukla Liberec, souboj v extralize volejbalistů. | Foto: Deník/Kamil Jáša

Nový liberecký trenér Petr Brom, který vedl severočeský tým už v týdnu v evropském Poháru CEV proti Beltachówu (1:3), na první výhru ve staronovém angažmá tak dál čeká. "Věřím, že jsme na dobré cestě a že se zvedneme. Kluci mají motivace dost, chtějí, nemůžu jim vyčíst jediné slovo, bojují a to je pro mě to hlavní," uvedl Brom, jenž v Budějovicích před lety působil a sbíral s nimi jeden titul za druhým. Dukla skvěle přihrávala, blokovala (12 bodů), ve čtvrté sadě dokonce heroickým výkonem stáhla manko šesti bodů, ale třetí mečbol už neodvrátila. "Situace není lehká, štěstí se nám vyhýbá, ale věřím, že jsme na dobré cestě. První dvě sady nám nehrála podle představ ůčka, ale ve třetí jsme přitlačili servis a dostali se zpět do hry. Čtvrtý set rozhodla vyrovnaná koncovka," hodnotil liberecký univerzál Filip Křesťan. Poražený celek chválil i René Dvořák, kouč Jihostroje. "Liberec hrál dobře, odvážně, neměl co ztratit. Dával dobrý servis, kvalitně přihrával. Myslím si, že se bude v dalších zápasech zvedat. My jsme na podání naopak nebyli optimální, proto nás soupeř zatlačil, useli jsme střídat, ale ve finále to pomohlo," uvedl Dvořák. Hvězdou zápasu byl kanadský univerzál Casey Schouten, jenž se postaral o 25 bodů. "Museli jsme zvládnou neskutečně dlouhý přejezd z Ruska z Poháru CEV, ale nakonec jsme těžký ligový zápas zvládli, vrátili jsme se do čela tabulky, a tak můžeme být spokojeni," dodal s úsměvem Schouten. Dohrávka 12. kola extraligy volejbalistů: České Budějovice - Liberec 3:1 (24, 15, -22, 24).