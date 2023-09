Liberečtí tenisté derby přesvědčivě zvládli a postoupili do druhé ligy

Tenisté LTK Liberec C z Rochlic se stali vítězi letošní první Severočeské divize družstev. Jako vítěz skupiny B. porazili na domácích kurtech vítězný tým ústecké A skupiny TK Most C přesvědčivě 5:1.

Lubomír Majšajdr při jednom ze zápasů. | Foto: Deník/Martin Bergman