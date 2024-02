Sportovně střelecký klub Liberec vybojoval na domácí půdě Základní školy Vrchlického čtyři zlaté medaile v rámci turnaje o tituly krajských přeborníků.

Tým SSK Liberec - ilustrační foto. | Foto: SSK Liberec/facebook

Tento přebor Libereckého kraje byl zároveň jako veřejný závod ve sportovní střelbě ze vzduchových zbraní. Akce se uskutečnila na ZŠ Vrchlického, která podporuje toto sportovní odvětví a úzce spolupracuje s SSK Liberec.

Na akci přijelo celkem 95 střelců z různých krajů ČR, jako je například Pardubický, Královéhradecký kraj a dokonce kraj Vysočina, konkrétně SSK Černovice. Z Libereckého kraje přijeli bojovat o titul „Přeborníka“ střelci a kluby z Brniště, Manušic a samozřejmě nechyběli střelci z místních klubů SSK Ruprechtice a pořádající klubu SSK Liberec.

A jak to všechno dopadlo? „Před samotnými závody byli trenéři poněkud nejistí, zda svěřenci splní jejich očekávání. Stejná nervozita byla patrná i na samotných střelcích. Ti si zase nebyli jistí, zda budou trenéři s jejich výsledky spokojení,“ usmál se Hynek Mikulčík, předseda SSK Liberec.

Puškové disciplíny ovládl právě domácí klub SSK Liberec, který získal titul Přeborník kraje téměř ve všech disciplínách. V kategorii nejmladších střelců VzPu 30 do 12 let zvítězila a titul Přeborníka Libereckého kraje získala Šárka Weisserová, v kategorii VzPu do 14 let Tobiáš Kafka, v kategorii Dorost Petr Miloslav Trnovský, v kategorii Muži Radek Mikulčík. Titul v kategorii Ženy získala Kateřina Kružíková z SSK Ruprechtice, byť závod vyhrála střelkyně SSK Liberec Kateřina Mikulčíková, která však střílí v barvách Dukly Plzeň.

Hrádek natahuje sérii bez prohry. Opět zvítězil a chystá se i na kemp

„Samotný závod se velmi povedl, atmosféra byla příjemná. Mladí střelci zde navázali nová přátelství, někteří, kteří se již znali se rádi opět viděli. Dospěláci si určitě hezky popovídali u dobré kávy v kantýně, která skýtala jako vždy široký sortiment dobrot na uklidnění nervů. Nakonec, jak to tak bývá, střelci i trenéři byli s nějakými výkony spokojeni více, s některými méně. Řada střelců nastřílela svůj osobní rekord. Rozhodující však je, že snad všichni odjeli ze závodů spokojeni,“ dodal Mikulčík.