Můžete se vrátit k povedenému vystoupení proti sinému Havířovu? Jsme spokojeni, protože Havířov byl velkým favoritem a asi opravdu musím vyzdvihnout výkon naší opory Mohameda Shoumana, který udělal dva body a pochválit chci i Jakuba Seiberta, který porazil vynikajícího hráče Ondřeje Bajgera. Pochválit je potřeba i třetího našeho hráče do party Michala Beneše, jenž sice nestačil na kazašského reprezentanta Zokhida Kenjaeva, prohrál těsně 2:3, ale i on předvedl hezký výkon.

Zmiňovaná vaše opora Shouman porazil Šimona Bělíka i Kanjaeva a třetí výhra z posledních čtyř zápasů byla na světě…

Ano, jsme rádi, že jsme se posunuli do popředí tabulky.

Proč se zápas dohrával až nyní na začátku listopadu?

Havířov měl v řádném termínu hráče na mistrovství světa v Číně, proto se hledal náhradní termín.

Probíhá úvod sezony z libereckého pohledu podle plánu?

Ano, jsme spokojeni. První zápasy z důvodu svých reprezentačních povinností nehrál zmiňovaný egyptský hráč Shouman, tak jsme nebyli v plné síle a nějaké body s náhradníkem jsme ztratili, ale nyní se nám daří a prokazujeme, že máme dost vyrovnaný tým.

Sportovní veřejnost jste zaskočili nedávnou nečekanou výhrou nad v minulé sezoně třetím El Niněm…

Ano, tento zápas proti loňským semifinalistům se nám povedl. A podle mě bude El Niňo i tentokrát patřit do okruhu aspirantů na titul. Stejně jako náš páteční soupeř Ostrov HB.

Proti zmiňovanému týmu z Havlíčkova Brodu nastoupíte opět doma, a to v pátek od 18.00. Jak se na zápas těšíte?

Znovu to bude soupeř s nejvyššími ambicemi, obhájce titulu a my znovu nastoupíme v pozici, že můžeme jen překvapit. Pokusíme se potrápit dalšího favorita.

Nemáte strach ze dvou zápasů ve třech dnech?

Kluci to zvládnou, mají mezi tím dostatečnou pauzu.

Jaké ambice má SKST Liberec v nadcházející sezoně?

Samozřejmě skoro za povinnost považujeme postup do play off po základní části. Ve vyřazovacích bojích chceme vyhrát aspoň jedno kolo. Pokud se dostaneme mezi nejlepší čtyři, bude to dobré.