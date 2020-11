„Co bude dál? Ministři se mění, lidi se bojí, už ani profesionálové nesmějí do práce, a tak se musíme smířit s tím, že nejistota termínů a možnost závodit bude ještě trvat,“ říká šéf Ploché dráhy Liberec Věroslav Kollert st.

Na začátku všeho podstatného kolem startu extraligy byla dohoda Vladimíra Vopata s Věroslavem Kollertem. Samozřejmě bez podpory ze strany klubu z Markéty by se projekt asi nepovedl. Na pozici manažera týmu byl povolán Polák Blažej Skrzeszewski z Gniezna.

„Rozdíl pravidel mezi námi a Poláky nebyl zásadní, ale bylo se co učit. I když se zdá polština srozumitelná, někdy bylo zábavné vysvětlování slovíček tak, aby to dávalo smysl. Spolupráce pánů Vopata a Skrzeszewskeho dokázala přivést na naše dráhy spoustu zajímavých závodníků, o kterých určitě ještě budeme slýchat,“ říká Kollert.

Nikdy předtím neměl Liberec takovou mezinárodní sestavu. „Interteam zahrnoval čtyři Čechy, Ukrajince, dva Poláky, Angličany a v záloze byl Australan, Švéd a Němec. Tak co si víc můžeme přát? Vedení týmu v závodech byla ukázka polské školy a závodníci se podle toho taky chovali. Sice se nám nepodařilo dostat na bednu, ale můžeme mluvit o úspěchu. Samozřejmě ne každý dostal možnost startu, ale práce pro tým byla vždy odváděna profesionálně s podporou kluků, co závodili. Nedílnou součástí byl i fanklub okolo pana Vopata,“ informoval šéf Ploché dráhy.

„Posun termínů extraligy asi už nikoho moc nezaskočil, spíše jsme bojovali o možnost odjezdit to, co nám situace dovolila. Chtěli jsme ostatní týmy pozlobit, a to se při závodech dařilo. Minimální rozdíl bodů tomu nasvědčoval, a je škoda, že se nejel poslední, čtvrtý závod,“ připomíná Kollert.

Složení extraligy: AK Slaný, AK Markéta Praha, SC Interteam, AMK ZP Pardubice.