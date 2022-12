Reas Česká Lípa - Liberecké Gazely 3:7 (0:3) Českolipští jsou v tabulce zatím překvapivě na posledním místě a zápasem s Gazelami se k lepším zítřkům nenastartovali. Gazely od úvodních minut udávaly tempo hry a po sedmi minutách zaslouženě vedly už 3:0. Díky domácímu brankářovi Neumanovi nebyl rozdíl ve skóre do poločasu vyšší. Do druhého dějství Gazely do sestavy začlenili i zkušené hráče, Burkoně s Tomáškem a obraz hry se příliš nezměnil… Byl to opět Liberec, který byl více u balónu a ostřeloval Neumanovu branku. Skóre se navyšovalo a bylo jasné, kdo bude slavit. Už na 0:7 zvýšil Tomášek, který si ve svém dvoustém utkání za Liberecké Gazely připsal i svoji první divizní branku! Zkušený hráč utkání poté zhodnotil: „Se zápasem musím být spokojený! Na nic jsme nečekali a postupně navyšovali náskok. Přivezli jsme tři body a udrželi se na dostřel špičky tabulky.“ Pět minut před koncem se přeci jen prosadili i domácí – trefil se Sancho. V poslední dvouminutovce Česká Lípa ještě kosmeticky upravila na 3:7, což ale Gazely nemuselo nějak mrzet, protože splnily roli favorita.

Branky: Sancho, Kliment, Kučera - Bohata 2, Gschwentner, F. Henzl, Drzymala, Kordík, Tomášek. Gazely: Lukeš – Bohata, Burkoň, Drzymala, Rajchman, Pokorný – Kordík, Moc, Tomášek, Henzl, Gschwentner.

Liberecké Gazely splnily roli favoritaZdroj: Archiv klubu



Pampuch Liberec – Sapa Praha 5:3 (2:0)

Do Liberce zavítala pražská Sapa, která je sice osmá, ale všechny její zápasy jsou velice vyrovnané. Pampuch věděl, že ho nečeká snadná práce, a to se během zápasu potvrdilo. Začátek duelu se hrál ve vysokém tempu a bojovalo se o každý centimetr palubovky. Na první gól se čekalo až do 11. minuty, kdy se trefil domácí kanonýr Lochman. Na něj o tři minuty později navázal Hybner a určil tak poločasový výsledek. Druhý poločas nemohl pro Pampuch začít lépe, na 3:0 totiž zvýšil Lochman. Hosté z Prahy se také dočkali, když na 3:1 snížil Tran Huy Anh. Na Lochmanovi dvě branky navázal stejným počinem i Hybner, který tak vrátil Pampuchu vedení o tři góly. Pražané poté přistoupili ke hře bez brankáře a tento risk se jim částečně vyplatil a po pěkné akci to bylo 4:2. Power-play pokračovala, nicméně pro hosty už ne tak slavně, protože rozehrávku Sapy vystihl Gasquez a přes celé hřiště trefil prázdnou klec. Do konce utkání Sapa už pouze zkorigovala na 5:3. Vedle třech bodů pro Pampuch má zápas i černou kaňku, protože zranění ze zbytku ročníku vyřadilo domácího Sonntaga. "Nečekalo nás nic lehkého, čehož jsme si byli vědomi a podle toho se na zápas připravovali. První poločas patřil nám. V tom druhém nedal soupeř svoji kůži lacino a při hře bez brankáře nám dělal značné problémy. Nakonec jsme se s tím dokázali vypořádat a tři body zůstaly v Liberci," uvedl trenér Pampuchu Luboš Vyhlídko.

Branky Liberce: Hybner 2, Lochman 2, Gasquez. Pampuch: Vik (Svinka) – Soukeník, Gasquez, Sonntag, Hybner – Patka, Pekař, Čermák, Lochman, Beňo, Firman.



V posledním kole roku 2022 pojede Pampuch bojovat o body na horkou kladenskou půdu a Gazely čeká domácí zápas, avšak v turnovském azylu, proti lídrovi a favoritovi soutěže – Wizards Praha.

MILOSLAV CIHLÁŘ