Nedají si pokoj. Ač důchodového věku, stále se veteráni z libereckého Judo Clubu perou. A úspěšně.

Liberečtí judisté Šindelář (vlevo) a Vágner. | Foto: Judo Club Liberec

Čtyřiasedmdesátiletý Milan Vágner se na Mistrovství České republiky v judu masters dostal v kategorii nad 100 kg (70 – 75 let) na 2. místo a Lubomír Šindelář ve váze do 73 kg (kategorie 60 – 65 let) dokonce bral titul!