Začátek zápasu chlapům vůbec nevyšel. Ačkoliv hra nebyla nijak špatná, tak důrazná lovosická obrana pracovala výborně a z rychlého protiútoku domácí stříleli jednoduché branky. Po deseti minutách tak na ukazateli skóre svítilo strašidelných 8:1 pro domácí. Do konce poločasu už se hra vyrovnala, a do šaten odcházeli se ztrátou šesti branek.

V kabině se hráči pořádně namotivovali, řekli si, co je potřeba udělat jinak, aby gól po gólu stahovali náskok. Nástup do druhého poločasu byl úplně opačný, než do toho prvního. Vstřelili tři branky za sebou, a rázem byli na rozdíl tří branek. Muži v laufu pokračovali a po patnácti minutách druhého poločasu poprvé vedli 21:20. Do konce zápasu už se skóre přelévalo ze strany na stranu, a nakonec byli oni tím celkem, který vstřelil o branku více, tudíž po velkém boji v Lovosicích muži vyhráli 27:26.

Zápas se odehrál ve velmi vysokém tempu. Obrany obou družstev pracovali tvrdě, ale v rámci pravidel, což dokládá i fakt, že Liberečtí neměli ani jeden dvouminutový trest. V brance se parádním výkonem uvedl Jakub Knittl, který přišel do týmu před sezonou na hostování z Jičína. Na hrotu obrany pracoval příkladně neúnavný Oskar Hajer, v útoku v klíčových fázích to vzal na sebe Honza Hájek, který proměnil tři střely ve tři branky v poslední pětiminutovce. Nadstandartní výkon od obou družstev, diváci v hale se házenou vskutku bavili.

Hodnocení trenéra Ondry Harbicha po skvělém obratu v Lovosicích:

„Od zápasu v Lovosicích jsem očekával kvalitní a vyrovnané utkání, což se potvrdilo. Domácí nasadili několik hráčů se zkušenostmi z extraligy, což kvalitu zápasu ještě zvýšilo. Nám se vstup do zápasu bohužel nepovedl dle našich představ. Ačkoliv obrana nepracovala zle, v útoku jsme hráli velmi zakřiknutě. Lacině jsme ztráceli míče a domácí nás za to nemilosrdně trestali. Postupem času jsme naši hru v útoku zlepšovali, ale nevyvarovali jsme se slabší koncovky, kvůli které jsme se nedokázali ve skóre přiblížit blíže než na tři branky. Nakonec nám domácí odskočili do konce poločasu na šest branek.

Věděli jsme, že nejsme horším týmem, jen jsme se museli vyvarovat chyb a zvýšit procento střelby. Co jsme si řekli, tak jsme okamžitě začali plnit. Na domácí jsme ihned zatlačili. Ve 44. minutě jsme dokonce poprvé v zápase vedli. Od té chvíle se vedení přelévalo z jedné strany na druhou, ale troufnu si říct, že lepším týmem na palubovce jsme byli my. V poslední minutě vstřelil branku na 27:26 Jan Hájek, následný útok domácích jsme ubránili a sami velice zkušeně dokázali utkání dohrát na polovině soupeře a po závěrečném hvizdu jsme se mohli radovat z vítězství," říká Harbich.

Hodnocení trenéra Lovosické rezervy Vladimíra Šumy:

„Liberci gratuluji k vítězství. Předvedli kvalitní výkon, 60 minut aplikovali stejný herní styl, což se mi líbilo. Přeji jim, ať jim podobný elán vydrží, protože toto byl zápas vysoko nad standardem druhé ligy," konstatuje Vladimír Šuma.

MICHAL HÁJEK, SK Handball Liberec