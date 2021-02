V úvodu utkání měly šance oba týmy, ale skórovat se podařilo Brnu až v 7. minutě, kdy se prosadil přesnou střelou Dominik Havlín. Severočeši ale přišli s rychlou odpovědí a Viktor Žampa stojící u tyče zakončil pohlednou kombinaci. Poté se mohli znovu radovat oba soupeři, jenomže skóre posunul Pavel Bína, který se prokličkoval na střed hřiště a poslal míč do brněnské branky.

Ještě do přestávky mohl Liberec svůj náskok zvýšit, ale Benek s Bínou se potázali se zlou, a proto se odcházelo do šaten za stavu 2:1 pro Liberec. Na začátku druhého poločasu se domácí hnali za vyrovnáním, které nakonec přišlo ve 25. minutě, kdy po zahraném přímém kopu mířil přesně mezi Vogtovy nohy trefil Martin Hanuš.

Vlci pak měli dvě stoprocentní šance, kdy se hnali sami na hostujícího brankáře Vogta, avšak strážce liberecké svatyně si pokaždé poradil, a tak přišel pro Brno trest. Po rozehraném rohu se do míče opřel Jiří Šisler, který vrátil svému týmu vedení. To vzápětí ještě narostlo, když si Michal Mezník po odrazu balonu od tyče dal nešťastný vlastní gól.

Liberec za chvíli přidal i pátou trefu, když se z penalty prosadil Viktor Žampa. Hostitelé pak vsadili vše na jednu kartu, odvolali Pšurného z branky a zkusili vyrovnat při hře bez gólmana. To se jim však nepodařilo, naopak liberecké vítězství podtrhl střelou do opuštěné klece Tomáš Janáček.

S blížícím se koncem zápasu se nechal vyloučit brněnský Cenek a poslední slovo přeci jen mělo Brno. Liberec si rovněž vyzkoušel hru bez brankáře a také on při této variantě inkasoval. Míče se zmocnil gólman Vlků Jaroslav Pšurný, který uzavřel skóre na konečných 6:3 pro Liberec.

„Od prvního střídání bylo od nás cítit, že si jdeme za výhrou. Do utkání jsme měli sice vlažnější vstup a soupeř měl dvě velké šance a dostal se do vedení. Ještě do poločasu jsme však po pěkných akcích skóre otočili a hru jsme kontrolovali. Soupeř hrozil pouze z brejků,“ řekl k úvodnímu dějství hrající trenér FTZS Liberec Aleš Benek.

„Druhou polovinu duelu jsme zvládli velice dobře. Brno jsme nepouštěli do velkých šancí. Celý druhý poločas jsme střídali všech dvanáct hráčů. Tuto výhru jsme si zasloužili. Celý tým jsem pochválil za přístup,“ dodal Benek.

Střetnutí zhodnotil také hráč Brna Dominik Havlín. „Do zápasu jsme vstoupili velmi dobře a vytvořili si plno šancí. Bohužel pro nás jsme dokázali využít jen jednu. To je to, co nás celou sezonu sráží. Strašně moc se na gól nadřeme oproti soupeřům. Všichni se učíme a získáváme každým zápasem zkušenosti. Musíme dát hlavu vzhůru a jedeme dál. Liberci gratuluji k výhře.“

1. FUTSAL LIGA - 17. kolo

Žabinští Vlci Brno – FTZS Liberec 3:6 (1:2)

Branky a asistence: 7. Havlín (Chroust), 25. Hanuš (Chroust), 40. Pšurný – 8. Žampa (Vrabec), 11. Bína (Šisler), 28. Šisler (Vrabec), 33. Mezník (vlastní), 34. Žampa (pen.), 37. Janáček. Rozhodčí: Markovský – Havlík. ŽK: Pšurný (Brno). ČK: 38. Cenek (Brno). Hráno bez diváků.

Žabinští Vlci Brno: Pšurný (Večeřa) – Chroust, Kratochvíl, Starý, Hansl, Trbušek, Mezník, Cenek, Havlín, Hanuš, Hromek. Trenér: Odehnal.

FTZS Liberec: Vogt (Dlask) – Baláž, Benek, Bína,Henzl, Janáček, Janouš, Novotný, Rumler, Šisler, Vobořil, Vrabec, Žampa. Trenér: Benek.

Tabulka 1. FUTSAL ligy.Zdroj: 1. FUTSAL liga