Do hostující branky se místo tradiční jedničky Dominika Vogta postavil Jakub Dlask. Liberec držel se svým soupeřem krok a na začátku osmé minuty se mohl dokonce dostat do vedení. Marek Bína pelášil sám na domácího brankáře Litviněnka, který jeho únik zneškodnil.

Udeřilo tak na druhé straně hřiště, Felipe pálil ze středu hrací plochy přesně k levé tyči. V dalším průběhu prvního poločasu se oba týmy snažily vstřelit vedoucí gól, ale povedlo se to nakonec Chrudimi. Faulovaný Doša přihrál Matěji Slováčkovi, který sám před Dlaskem nezaváhal.

Mužstvo zpod Ještědu mohlo vzápětí snížit, jenomže Marek Bína nezamířil přesně. Uklidňující třetí gól přidala Chrudim čtrnáct vteřin před přestávkou, kdy ve skluzu zakončil pod horní tyč David Drozd.

POJIŠTĚNÝ NÁSKOK

Severočeši se i po pauze snažili, ale žádný ze svých útoků nedokázali dotáhnout do zdárného konce. Ve 32. minutě se ERA-PACK radoval znovu, ale rozhodčí branku neuznali kvůli předchozímu útočnému faulu Pavla Drozda.

Chrudim se ale zaskočit nenechala a Matěj Slováček svoji druhou branku v utkání zvýšil na 4:0. Liberec se už na zvrat nezmohl a Pavel Drozd zasadil hostům ještě pátý úder. Chrudim tak bez problémů porazila Liberec 5:0.

„Do zápasu jsme vstoupili dobře, dařilo se nám pokrýt kombinaci soupeře a nepouštět ho do šancí. Chrudim hrozila jen střelbou z dálky. Pak se přece jen ukázala její kvalita a dokázala se proti nám brankově prosadit. My jsme si v první půli vytvořili dvě velké šance, které jsme neproměnili. Druhý poločas byl podobný tomu prvnímu. My jsme pozorně bránili a snažili se vstřelit nějaký gól. To se nám bohužel nepovedlo,“ smutnil trenér Liberce Michael Vacek.

„V zápasech s TOP čtyřkou je třeba hodnotit více aspektů, než-li skóre či bodový “zisk“. Svůj tým musím pochválit za poctivou defenzivu. Oproti loňským střetnutím jsme i my měli své šance. Bohužel ty zůstaly neproměněny a mrzí mě, že jsme nevsítili ani jeden gól. Určitě jsme si ho zasloužili. Výborný výkon podal brankář Jakub Dlask, který dostal šanci v brance od první minuty. Nemáme se rozhodně za co stydět. Pokud přistoupíme k oběma zápasům, které nás do konce roku čekají, tímto způsobem, nemusíme se ničeho bát,“ burcuje své mužstvo liberecký kapitán Pavel Bína.

VYSOKÉ NASAZENÍ

„Oba týmy předváděly futsal ve vysoké intenzitě, a to bylo dobře. Vytvořili jsme si hodně šancí, což bylo důležité vzhledem k tomu, že soupeř proti nám bránil hodně vzadu. Je vidět, že v podobných zápasech již umíme chodit. Duel se nám povedl,“ prohlásil kouč Chrudimi Felipe Conde.

Další utkání odehrají liberečtí futsalisté v rámci 11. kola, kdy v neděli 15. prosince od 19.30 hodin přivítají Helas Brno.