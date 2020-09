Bývalý mládežnický reprezentant hrál dřív za Slavii, Litoměřice nebo Českou Lípu. Celkem si připsal 98 ligových zápasů, v nichž vstřelil devět gólů.

Jak vůbec došlo k angažmá v Liberci? „Celý přestup se zrodil během několika minut. Kontaktoval mě Pavel Bína, který na mě dostal doporučení od Tomáše Vobořila, se kterým se znám z dřívějších angažmá, ať už futsalu nebo velkého fotbalu a jelikož jsem měl momentálně přerušenou futsalovou kariéru, tak jsem neváhal ani minutu a nabídku rád přijal,“ prozradil Žampa.

Co očekává od této změny? „Očekávám, že tahle změna mi zase dodá další motivaci na sobě co nejvíc pracovat. Co jsem mohl poznat Liberec jako soupeře, tak je to tým plný kvalitních a šikovných fotbalistů. Pokaždé bylo nepříjemné proti Liberci nastoupit a doufám, že v tom budeme společně pokračovat i v následující sezóně,“ přeje si pětadvacetiletý futsalista.

Žampa v letošní sezoně odehraje své sté ligové utkání. „Číslo je to hezké, ale nikdy jsem nad tím takhle nepřemýšlel,“ odvětil na dotaz, co pro něj tento milník znamená. Zároveň prozradil cíle do nového ročníku.

„Můj cíl je získat s Libercem co nejvíc bodů a dostat se do play-off.“

Jaké jsou silné stránky čerstvé posily a kde se na hřišti cítí nejlépe? „Jsem univerzál, dokážu zaskočit na kterékoliv pozici. Silnější nohu mám určitě pravou,“ uzavřel Žampa.

Viktor Žampa se s celým týmem představí už tento pátek od 20 hodin na půdě silného soupeře z Plzně. O týden později pak Liberec hostí Mělník.