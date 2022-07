Do těchto prověrek už nenaskočí Jiří Beran, jenž stihl v dresu FTZS Liberec 17 utkání a jeho novým působištěm bude u nováčka ligy ve Spartaku Perštejn. K oboustranné dohodě o ukončení spolupráce došlo s Tomášem Vobořilem. Ten připsal dvojnásobný počet startů.

V uplynulé sezoně skončil tým na 7. místě a znovu se podíval do play off. "Sedmé místo je splněním předsezónních plánů, ale víme, že několik zápasů se nám nepovedlo úplně dle představ a počet bodů mohl být ještě vyšší," prohlásil v rozhovoru pro klubový web prezident klubu.

Jak minulý ročník hodnotíte?

Myslím, že jsem již vloni říkal, že sezónu můžeme hodnotit jako úspěšnou, ale s radostí mohu potvrdit, že ta právě ukončená byla ještě lepší. Podařilo se nám získat nejvíce bodů v první lize a to 28. Náš B-tým si vybojoval účast v 2. nejvyšší soutěži a jako třešnička na dortu je mistrovský titul kluků U-19. Když vezmu v úvahu všechny další okolnosti jako chod klubu, práce realizačních týmů, morálka a přístup hráčů ke svým povinnostem musím být s minulou sezónou naprosto spokojen. Samozřejmě je vždy co zlepšovat.

Na jaký moment z uplynulé sezóny nejraději vzpomínáte ?

Na to je jednoznačná odpověď – je to mistrovský titul kluků U-19. Byl jsem osobně přítomen několika turnajům této věkové kategorie v základní části a také finálového turnaje. I když v základní části skončili kluci na posledním postupovém čtvrtém místě, věřil jsem, že mohou ve finále zopakovat své vítězství z kategorie U-17 před dvěma lety.

Sezóna přinesla nejen juniorský titul, ale také divizní našeho seniorského B-týmu. Co tyto úspěchy znamenají pro klub?

Samozřejmě jsem sledoval i dění kolem našeho B-týmu a již průběh sezóny naznačoval, že kvalita této divizní skupiny je pro naše kluky více než hratelná. Co se týče herní kvality našeho B-týmu věřím, že se neztratí ani v druhé nejvyšší soutěži. Prioritním cílem je možnost herního vytížení hráčů z širšího kádru A-týmu a druhá liga je pro tento účel ideální. O titulu našich juniorů jsem se zmínil již v předchozí odpovědi. Tyto úspěchy pro mě naznačují, že jdeme správnou cestou a máme dobře nastavenou koordinaci mezi jednotlivými týmy našeho oddílu. Konečné výsledky této práce dostávají náš klub do podvědomí elitních týmů nejvyšší soutěže a roste zájem zejména o naše mladé hráče. Přestup Adama Kloblocha do Plzně je již uzavřen a další mohou přijít.

Jsou již vytyčené cíle na novou sezónu?

Cíle pro novou sezónu jsou samozřejmě dané a máme je mírně navýšené oproti minulému roku zejména u A-týmu. Zde bychom chtěli konečně prolomit magické 7.místo a dostat se výš. Situaci v druhé lize sledujeme dlouhodobě a u B-týmu je cílem klidný střed tabulky. Při předpokládaném kádru hráčů by to neměl být problém. U juniorů U-17 jsme již vloni začali skládat nový tým z hráčů 15-16 let a v U-19 zůstává několik hráčů z letošního mistrovského týmu. Základ máme dobrý, opět se chceme dostat i v těchto kategoriích co nejvýš. I nadále zůstává jedním z důležitých cílů zapracování mladých hráčů do týmů dospělých.

Liga má několik nováčků, kteří nahrazují i zaniklé Teplice. Jak náročnou sezónu očekáváte ?

Po překvapivém odstoupení Teplic má liga tři nováčky. Viděl jsem v minulé sezóně několik zápasů druhé ligy a jejich úroveň byla dost rozdílná. Jako každý nováček budou určitě v něčem přínosem, ale myslím, že rozdíl mezi 1. a 2. ligou je značný, což jsme před lety poznali i my. Čekám, že ve vrchních patrech budou opět dominovat Chrudim, Plzeň a Slavia. Bude hodně záležet, kolik a jakých se v lize objeví cizinců. Pro nás je důležité dívat se na sebe a každý zápas hrát na vítězství. V každém případě očekávám zajímavou ligu.