Souboj prvního s druhým přinesl vyrovnaný a opatrný úvod, na držení balónu vedli Pražané. Ale první náznaky šancí se rodily na opačné straně, kde Pampuch své pokusy nedokázal zúročit. Hrstka diváků se branky dočkala až po deseti minutách: po pěkně secvičené situaci se trefil domácí Hodžič… Utkání nadále pokračovalo ve stejném duchu, Pampuch svědomitě bránil a domácí se za jeho obranu těžko prosazovali. Když už se tak stalo, byl pozorný brankář Vik.

Druhý poločas byl co se obrazu hry týče, přesnou kopií toho prvního. Liberec se sice občas osmělil k výpadu z obranného bloku, ale střely nenacházely cíl.

Když už to vypadalo, že šlágr 13. kola rozhodne jedna branka, tak čtyři minuty před koncem zahrávali domácí aut na útočné polovině a po signálu zvýšili na 2:0. Tato situace vnesla do zápasu hodně emocí, Liberec se cítil být poškozen, jelikož rozehrání autové situace dle něj nebylo rozehráno dle pravidel… Jak se později ukázalo, tak tento moment byl zlomový a dostal Pampuch do kolen. Domácím stačilo pouze bránit a ukrajovat vteřiny z časomíry. Wizards se navíc povedl i jeden brejk a bylo 3:0. Ani při závěrečné power-play se Pampuchu nepovedlo prosadit se a z Prahy odjíždí bez bodového zisku. Zápas sice nebyl bohatý na góly, nicméně po taktické stránce se jednalo o pěknou bitvu. Favorit soutěže zaslouženě zvítězil a upevnil si prozatímní první místo v tabulce. Pampuch klesl na místo třetí.

Branky: Hodžič, Skyrich, Vácha. Pampuch: Vik – Gasquez, Beňo, Ryšavý, Wanacki – Firman, Zelený, Novotný, Čermák.

Liberecké Gazely – FC Sapa Praha 7:4 (1:1)

Gazelám se doma daří a tuto skutečnost potvrdily i s pražskou Sapou. Libereckým chyběla celá řada hráčů, kteří patří k základním kamenům sestavy a možná i díky tomu Sapa cítila větší šanci, že by v Liberci mohla uspět. Po prvotním oťukávání se jako první osmělily Gazely a po jejich rychlé kombinaci si jeden z hostujících hráčů srazil míč do vlastní brány. Cílem Gazel poté bylo držet míč na kopačkách a Pražany nepouštět na dostřel brány. To se jim i vcelku dařilo, až na jednu výjimku, kdy se po čáře proháčkoval jeden z hostí, předložil míč před bránu Nguyenovi Sy, a ten se nemýlil – 1:1. Gazely poločas dohrávaly pod hrozbou desetimetrových kopů za další akumulovaný faul, ale těch se nakonec nedopustily a nedaly tak soupeři šanci na odskočení.

Do druhé půlky vykročili lépe hosté, a to díky nařízeným přímým kopům v blízkosti brankoviště. Tyto situace využili dokonale ve 25. a 29. minutě. Čas Gazelám utíkal, když Sapa zkušeně držela míč na vlastní polovině. Do konce chybělo osm minut a domácí se nadechli k velkému obratu. Na 2:3 snížil oslavenec dvacátých narozenin Pavel Henzl a odstartoval cestu za narozeninovým hattrickem. Na 3:3 dotlačil míč do sítě Bohata a o minutu později už byl obrat dokonán! Následná hra bez brankáře sice přinesla převahu Sapy, ale do vyložených šancí se hosté nedostávali. Borce v černo-bílé kombinaci naopak otočka skóre povzbudila, a ti bez milosti sypali další góly z brejků. Nejprve se trefil podruhé v zápase Bohata a na něj navázal Pavel Henzl, který v zápase střelecky zaskočil svého staršího bratra. I ve druhém poločase Gazely hodně faulovaly a dvě minuty před koncem dostal Nguyen Thanh šanci zahrávat desetimetrový kop, který také proměnil. Pár desítek vteřin před konce dovršil své střelecké galapředstavení Pavel Henzl, který zkompletoval hattrick. Především bojovností udržely Gazely všechny body pod Ještědem a mohou tak stále pokukovat po umístění mezi nejlepšími třemi týmy.

Branky: P. Henzl 3, Bohata 2, Abrahám 2 – Nguyen Sy, Tra Huy, Belčický, Nguyen Dinh. Gazely: Lukeš – Drzymala, F. Henzl, A. Tomášek, Pokorný – P. Henzl, Abrahám, Bohata, J. Moc.

V dalším kole zajíždějí Gazely na půdu Brazilu Kladno, kde se v sobotu 4. února pokusí navázat na domácí bodový zisk. Do sestavy by se měli vrátit i hráči, které do zápasu se Sapou nepustily zdravotní trable. Liberecký Pampuch čeká druhý výjezd v řadě, tentokrát na mělnickou palubovku, kde se utká s rezervou prvoligového Olympiku.