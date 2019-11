Do nového ročníku vstoupili porážkou na palubovce Chotěboře (3:5), ale v dalším kole porazili v derby Dalmach Turnov 6:3. Nikdo z libereckých hráčů a fanoušků by si v tu chvíli nepomyslel, že se bude jednat o dosud jediné vítězství.

Následovaly totiž nezdary s Ústím nad Labem 4:7, s Jabloncem 0:3, Wizards DDM Praha 2:4, Kladnem 4:10 a naposledy s béčkem Interobalu Plzeň 6:10.

„Individuální chyby, ze kterých inkasujeme, bleskové odpovědi na naše branky a chybějící klid v zakončení je to, co naše výkony značně sráží. Je tedy jasné, že letos budeme v boji o záchranu ponořeni mnohem více než předešlou sezónu a situace začíná být kritická už nyní. Do Vánoc nás čekají klíčová utkání v tomto boji a bude velmi důležité je zvládnout, pokud chceme pomýšlet na setrvání v soutěži,“ stojí na facebookových stránkách klubu.

Na samotné dno druholigové tabulky neklesli jenom díky lepšímu skóre, kterým disponují oproti poslední Mladé Boleslavi. V domácím prostředí odehrál Pampuch zatím jen tři utkání, přičemž vyhrál pouze nad Turnovem.

Na hřištích soupeřů dosud nebodoval a v této statistice je s ohledem na nejhorší skóre z venkovních duelů posledním celkem soutěže.

Hodně důležité střetnutí čeká na Liberec už následující sobotu v Boleslavi.