Tříbrankový náskok z první třetiny nehrál v konečném účtování roli. Česká Lípa slavnostní předehrávku 7. kola florbalové Superligy nezvládla a v severočeském derby podlehla Liberci 4:8. Hosté zapsali druhou výhru v řadě, třetí z posledních čtyř zápasů a skvělou bilanci může natáhnout už v nedělním domácím střetnutí s Otrokovicemi.

Florbalová Superliga, zápas Česká Lípa - Liberec. Foto: www.fbcliberec.cz. | Foto: Deník/VLP Externista

"Na tom úvpodu se podepsal předchozí zápas a dlouhá cesta z Ostravy. Ten náš začátek byl strašný, navíc na zimáku byla zima a kluci se dostávali pomalu do tempa. Od druhé třetiny jsme ale stáhli hru na dvě lajny a tím se dostali do tempa. Jakmile jsme dali druhý gól a snížili na 2:3, tak jsem věřil, že jsme na dobré cestě a že to zvládneme," uvedl nakonec spokojený liberecký trenér Zdeněk Skružný.