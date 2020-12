Tentokrát bude startovat v barvách česko-slovenského Jantar teamu, který obdržel potvrzení startu pro oba jezdce do kategorie Original by Motul (malle moto). Vedle Davida je to i Rudolf Lhotský.

„Oslovil jsem zkušené závodníky s praxí. Jedním z nich je i můj kamarád Rudolf Lhotský, který si Dakar vyzkoušel třikrát. A ten oslovil svého dlouholetého kamaráda Davida Pabišku, který si zajel pouštní písky už jedenáctkrát. Po krátké společné debatě byli oba ochotni jezdit v barvách mého Jantar Teamu,“ uvedl začátky spolupráce majitel slovenského týmu Ján Miloň. „Naposledy jsem byl na Dakaru letos jako mechanik, v roce 2019 jsem se nezúčastnil,“ připomíná „Pába.“

Aktuálně byl Pabiška ve francouzském přístavu Marseille, kde nalodil z kamionu motocykly na loď, která směřuje na dalekou plavbu do Jeddahu. „Bylo to na otočku, nalodění beden s motorkami a s nářadím a k tomu různá potvrzení,“ říká David.

Příprava vzhledem k různým opatřením byla náročná: „Dělal jsem vše na maximum, i když tolik financí nebylo. Ale to, co jsem absolvoval, bylo na úrovni. Enduro jsem žádné nejel, závody v cross-country stačily. Nějaký poháry jsem si dovezl,“ informuje liberecký závodník, kterého nyní čeká pořádné nabírání fyzičky: „Nějaké to běhání na Ještěd, posilovna a nějaká ta sauna,“ potvrzuje.

Do Saudské Arábie letí 27. prosince. „Do 30. prosince budeme mít karanténu na hotelu a budu se modlit, aby vyšly přejímky motorek a hlavně testy. Jinak můžeme letět hned zpátky. A z toho jsem nervózní,“ podotýká jezdec s přiděleným číslem 37.

Startovní listina bude mít 295 vozidel, nejméně od roku 1997, kdy se rallye zúčastnilo 280 vozů. Letos jelo na Dakaru celkem 342 vozidel. Trasa bude mít celkem 7646 kilometrů a je rozdělena do 12 etap, z toho je 4767 kilometrů měřených.

David Pabiška na Dakaru startoval jedenáctkrát, desetkrát na motocyklu a jednou jako navigátor v kamionu. Na Dakaru debutoval v roce 2007 a stihl tak poslední africký ročník. Největšího úspěchu na motorce dosáhl roku 2014, kdy dojel osmnáctý. Navíc všech jedenáct ročníků dokončil. Předloňský ročník musel kvůli operaci vynechat, v minulém byl mechanikem u kamionu Big Shock Racingu.

Nadcházející Dakar 2021 absolvují jezdci Jantar Teamu na motocyklech KTM 450 Rally Replica a v kategorii malle moto – Original by Motul. To v praxi znamená, že se budou muset obejít bez jakékoliv asistence mechaniků a k dispozici budou mít pouze to, co si před závodem naloží do jedné plechové bedny a příruční tašky, jejichž přepravu mezi bivaky zajišťují pořadatelé.

Blížící se 43. ročník Rallye Dakar se pojede na území Saudské Arábie ve dnech 3. – 15. ledna s počtem pěti set účastníků.