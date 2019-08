"Důležitý byl můj brejk v prvním setu na 5:3. Ve druhé sadě jsem byl unavený a podle toho to vypadalo. Jsem rád, že jsem to ve třetím setu ubojoval," uvedl šťastný rodák z Bělehradu.

"Bylo tady 48 hráčů, což je vynikající číslo. Byl to jeden z nejlepších turnajů této kategorie na světe, právem mimořádná sportovní událost. Český svaz je spoluinvestorem. Radost mi udělo semifinále Tomáše Macháče, který už pojede teď s reprezentací. Máme dalších šest sedm kluků, kteří míří do první světové stovky. Jsem nadšený, že čtyřhry vyhráli Jonáš Forejtek a Michael Vrbenský, kteří porazili srb" uvedl prezident českého tenisového svazu Ivo Kaderka, který označil nedělní finále za vynikající. "Oba ukázali, že turnaj umějí. Bylo to úžasné."

Česká naděje Jiří Veselý (135.) skončil ve čtvrtfinále. Nasazená trojka nestačila v pátečním duelu právě na Srba Nikolu Milojeviče (180.), kterému podlehla po dvou hodinách boje po setech 6:7 (2), 6:1 a 2:6. Veselý tak přišel o možnost navázat na devět let starý triumf.

"Měli jsme nejúspěšnější turnaj v historii, jsme rádi, že jsme jím podpořili mladé české tenisty. Výborně si vedl 19letý Tomáš Macháč, nebo mladí kluci ve čtyřhře. Trošičku nás mrzí, že jsme neměli českého fnalistu. Doufal jsme, že by si ho mohl zahrát daviscupový reprezentant Jiří Veselý, kterému se vykloubil prst. Jinak vynikající," řekl spokojený sportovní manažer turnaje Jan Stočes.