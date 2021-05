Chlapci a dívky se společně podíleli na třech vítězstvích a celkem osmnácti medailových umístěních. V rámci celkového pořadí i v obou soutěžích skončily před českými reprezentanty Ukrajina a Turecko a v dívčí kategorii se Češky dělily o bronz s Portugalskem.

Z mladých českých plavců se nejvíce dařilo Danielu Gracíkovi, který opanoval dva závody, a Jakubu Bursovi. Ten vyhrál dlouhou polohovku a zároveň novým juniorských rekordem dosáhl i na B limit pro ME v Budapešti.

Daniel Gracík před měsícem zdolal juniorský rekord na 50 metrů motýlek a získal jistou účast na evropském i světovém juniorském šampionátu. V Kyjevě bral plavec SCPAP Pardubice a svěřenec trenéra Martina Kratochvíla dvě výhry na nejkratších padesátimetrových tratích. Na znakové padesátce si výkonem 26,04 vylepšil osobní rekord a závod na 50 metrů motýlek zaplaval v čase 24,34, když mu jen o čtrnáct setin sekundy uteklo další zlepšení vlastního českého rekordu juniorů.

Gracík ukázal svůj talent i na 100 metrů motýlek, když na této trati dosáhl času 54,86 a vybojoval 2. místo. K osobnímu maximu mu scházelo osm setin sekundy.

O velký výsledek se v polohovém závodě na 400 metrů zasloužil Jakub Bursa. Na začátku března zapsal čas 4:24,80 a zaostal jen půl sekundy za svým juniorským rekordem z roku 2019. V Kyjevě už rekordu dosáhl se vším všudy a dosažený čas 4:22,59 znamená vylepšení českého juniorského maxima o 1,62 sekundy.

„Na podmínky, které jsme měli, a za jakých jsme sem jeli, tak je ten čas skvělý, protože jsme sem přicestovali až den před závody. Ráno jsme jeli nejprve autem z Prahy do Vídně, pak letecký přesun do Kyjeva, byli jsme na cestě 12 hodin, a hned druhý den ráno po rozplavání byla na programu čtyřstovka polohově,“ řekl trenér Jakub Bursy Štěpán Matek.

„Myslím, že jsme na dobré cestě. Považuji závody v Kyjevě za významný test, protože mi daly zpětnou vazbu, na čem je potřeba zapracovat. Motýlový úsek byl naprosto kvalitní a myslím, že znak by se dal jet mnohem lehčeji. Pozitivní je, že jsem viděl hodně rezerv. Nemohu úplně vypíchnout, jestli tam bylo něco silného,“ konstatoval Matek.

„Pořád je třeba zapracovat na znaku a na výdrži. Neměli jsme tolik času, když jsme naplavávali hlavně kilometráž a neměli jsme ani čas vyprecizovat anaerobní vytrvalost. Jsme spokojení, nakoplo nás to a pokračujeme ke svému cíli,“ dodal Matek.

Bursa k už dosaženým limitům pro MEJ a MSJ tak přidal i B limit pro evropský šampionát, který se koná v květnu v Budapešti.

CÍL SPLNĚN

„Určitě jsme sem jeli pro osobák, což by znamenalo i rekord, a určitě jsme sem jeli i pro splnění B limitu pro ME, který je 4:22.92. Věděli jsme, že je to v Kubových silách. Je to přesně podle plánu k cíli, kterým je medaile na MEJ. Medaile se bude asi pohybovat kolem českého rekordu a bude potřeba plavat hluboko pod 4:20. Uvidíme také, jak s tím zamíchá korona. Bylo proto potřeba, aby Kuba jel v průběhu sezóny čas kolem 4:22 nebo 4:21, což se podařilo,“ pochvaloval si Matek.

Rodák z Turnova v Kyjevě rozšířil svou sbírku o osobní rekord v polohovém závodě na 200 metrů. Zde získal 2. místo časem 2:04,42.

„Na dvoustovce jsme měli cíl zlepšit si osobní rekord. Byl to Kubův poslední start v neděli k večeru. V Kyjevě to bylo náročné s přejezdy, když v 7 byla snídaně a na hotel jsme se vraceli na večeři v 8 hodin večer. 27. dubna odletíme na dva týdny na soustředění na Mallorcu. Určitě budeme trénovat maximální intenzitu ve vytrvalosti, pojedeme série v maximální tepové frekvenci. Sezóna je dlouhá a není lehké naplánovat přípravu až k mistrovství světa juniorů, které je až na přelomu srpna a září,“ přibližuje další plán kouč Matek.

Ke Gracíkovi s Bursou se s dalšími medailovými úspěchy přidali také David Koutný (2. místa – 1500 m volný způsob, 200 m motýlek, 3. místo – 400 m volný způsob), Clementina Fraňková (2. místa – 100 m prsa, 400 m polohový závod), Šimon Vavřín (2. místo – 100 m prsa, 3. místo – 50 m prsa), Vojtěch Matula (2. místo – 200 m znak), Natálie Jandíková (2. místo – 50 m prsa), Nicole Harmašová (3. místa – 200 m volný způsob, 200 m polohový závod), Natálie Tužilová (3. místo – 50 m motýlek), Terezie Kinterová (3. místo – 800 m volný způsob).