V sázce je mnoho, mimo jiné také titul pro historicky prvního šampiona této organizace.

"Hned mi proběhlo hlavou, že je to šance se zviditelnit. Je to velká šance, tím zápasem nemám, co ztratit. Když Vaška porazím, tak to pro mě bude obrovské peklo," řekl Patrik Záděra v rozhovoru pro RFA.

Mnohem více pochopitelně riskuje neporažený fenomén Sivák, který má v kickboxu sérii výher. Neporažený český bijec a světový šampion v kickboxu letos v květnu před vyprodanou O2 arénou na galavečeru organizace Oktagon, jak připomíná portál proboxing.cz, jasně vybodoval podle pravidel boxu šampióna MMA z Dánska Jonase Magarda 3x 40:36.

Sivák je největším mladým talentem na české scéně bojových sportů. Na souboj ho chce vyzvat čím dál více bojovníků. V sobotu večer nastoupí do ringu podle pravidel K-1.

"Mě se*e prostě to, že se mnou soupeř do ringu vleze, že se prostě odváží jít se mnou do ringu,“ řekl pro web isport.cz před soubojem Sivák.

Záděra však také není žádné ořezávátko. V amatérech nasbíral 110 zápasů, mezi profesionály jich stihl už zmiňovaných 25.

Dobrou zprávou podle portálu fights.cz je, že liberecký bojovník půjde do sobotního zápasu po plnohodnotné přípravě, musel se akorát nastavit na nižší váhu.

V Belgii měl totiž bojovat v divizi do 70 Kg, před turnajem RFA 7 se bude muset vejít do 66 Kg. S tím ale žádný problém nemá, byť ještě v této váze nezápasil. "Přestal jsem žrát s**čky a začal jsem si tu váhu hlídat, to znamená, že ta 66 je pro mě momentálně dobrá váha."