Liberecký badminton doma posbíral pět medailí

V badmintonové hale u muzea za pořadatelství Badmintonového klubu Technické univerzity v Liberci se hrál 10. ročník LASVIT vánočního turnaje v badmintonu v kategoriích do devíti a jedenácti let a 9. ročník LASVIT otevřeného turnaje GP C kategorie do třinácti let.

Sofie Kerplová, dvojnásobná vítězka. Kerplová uspěla ve smíšené čtyřhře a čtyřhře dívek kategorie do 13 let. | Foto: archiv klubu

„Mezi 44 startujícími z celkem 17 českých klubů se výsledkově neztratili dva chlapci a čtyři dívky z pořádajícího Badmintonového klubu Technické univerzity v Liberci, kteří získali celkem pět medailí,“ usmíval se Zdeněk Kračmar, trenér Badmintonového klubu Technické univerzity v Liberci V kategoriích U 9 a U 11 se v sobotu hrálo pouze ve dvouhrách chlapců a dívek. Největšího úspěchu z hráčů pořádajícího oddílu BK Technické univerzity v Liberci dosáhla v kategorii U 9 Linda Tokarová ziskem třetího místa, když v semifinále podlehla ve dvou setech (7:15 a 13:15 Markétě Štěpánové (TJ Sokol Radotín Meteor Praha). Předtím obsadila ve skupině druhé místo za vítěznou Ellou Daňkovou (BK Goram Teplice). Mnohem lépe dopadl pro liberecké hráče nedělní LASVIT vánoční turnaj GP C kategorie do 13 let, ve kterém si hráči pořádajícího klubu vybojovali celkem čtyři medaile. Turnaj se hrál v pěti disciplínách dvouhře chlapců a dívek, čtyřhře chlapců a dívek a smíšené čtyřhře vyřazovacím způsobem na dva vítězné sety do 21 bodů. „Nejúspěšnější byla ve čtyřhře dívek a ve smíšené čtyřhře naše Sofia Kerplová, když po boku Anny Kábrtové z SC Nové město nad Metují a Antonína Horáka z SK Brno Slatina obě disciplíny vyhrála,“ pochvaloval si Zdeněk Kračmar. Velmi dramatické bylo hlavně finále čtyřhry dívek, když Kerplová s Kábrtovou porazily dvojici ze TJ Sokol Radotín Meteor Praha Maia Weberová Daniela Dušátková až v koncovce třetího setu (21:15, 16:21, 26:24). Třetí místo ve čtyřhře dívek obsadila dvojice pořádajícího klubu Laura Winklerová Eliška Nidrlová. Dvouhru dívek kategorie do 13 let vyhrála Maia Weberová před Danielou Dušánkovou (obě Sokol Radotín Meteor Praha), když ji ve finále porazila ve třech setech s poměrem míčů 21:16, 14:21, 21:14. Ve čtvrtfinále prohrála s pozdější vítězkou liberecká Eliška Nidrlová nejtěsnějším rozdílem 19:21, 21:15, 21:19. Dvouhru chlapců nakonec vyhrál Antonín Horák (SK Brno Slatina), když ve finále vyhrál nad Janem Vladimírem Stružkou (TJ Sokol Polabiny Pardubice) v poměru 2:0 na sety (21:14, 21:4).