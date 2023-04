„Řešíme personální záležitosti. Manželka Michala Beneše má totiž termín porodu a Michal slíbil, že u něj bude. Vzhledem k tomu, že potomek může přijít na svět každým dnem, tak my vůbec nevíme, v jaké sestavě nastoupíme.,“ doufá v narození potomka až po čtvrtečním semifinále předseda SKSK Liberec Jiří Veselka, kterému by jedna z velkých opor mužstva pochopitelně v domácím střetnutí chyběla: „Pochopitelně v nadsázce jsem říkal, že půjdou rodit do Liberce a Michal tam případně odskočí po zápase.“