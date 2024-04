Sen libereckých volejbalistek o zisku titulu v české extralize se v nedělním podvečeru rozplynul jako pára nad hrncem. Finálovou sérii ovládly Šelmy Brno, které Duklu Liberec doma porazily 3:1 na sety a sérii celkově vyhrály 3:0 na zápasy.

Volejbalistky Dukly Liberec první možnost na ukončení semifinálové série nevyužily a Prostějovu podlehly na domácí palubovce 1:3. | Video: Deník/Tomáš Honzejk

Po vítězství v základní části neztratily Brňanky v play off jediný zápas, neporazitelnost na závěr sezony prodloužily na 18 utkání, a právem slaví historicky první triumf.

Dukla tak má naopak stále jediný titul z „covidové“ sezony 2020/2021, avšak i zisk stříbra je velkou cenu.

Liberecká parta šla do vyřazovací části nejvyšší soutěže z třetího místa a i v bojích o zlato byla brněnským protivnicím skutečně důstojným soupeřem.

Po loňském stříbru Šelmy došly až na vrchol po šesti letech působení v nejvyšší domácí soutěži. Vznikly v roce 2018 jako projekt pro volejbalistky, které se chtějí věnovat i jiným aktivitám. Dnes po vítězství v první sadě 25:21 sice prohrály druhý set v koncovce 23:25, ale další dvě dějství ovládly 25:16 a 25:19.

Nejproduktivnější hráčkou zápasu byla liberecká univerzálka Nikola Kvapilová, ale ani jejích 35 bodů vítězkám Českého poháru na prodloužení finálové série nestačilo.

Do třetího finále vstoupily lépe Severočešky, ale domácí hráčky stav 3:7 otočily sedmi body v řadě. Postupně si vypracovaly pětibodový náskok. Ten sice neudržely a Dukla srovnala na 17:17, ale v koncovce měly navrch. První sadu Šelmy vyhrály 25:21.

Vyrovnaný druhý set sice Brňanky prohrály 23:25, ale v dalších dvou dějstvích dokázaly lépe ubránit klíčovou hráčku Nikolu Kvapilovou a vyhrály 25:16 a 25:19.

Šelmy přehrávaly Liberec v útoku. Jejich nahrávačka Pavla Šmídová mohla využívat pestřejší kombinace. Po 17 bodech zaznamenaly smečařka Jéssica Silvaová a blokařka Anna Širůčková, dalších 14 přidala univerzálka Rosa Yasmine Madsenová. I samotná Šmídová zapsala do statistik osm bodů včetně šesti bodových bloků.

Bývalá reprezentantka získala třetí český titul, ten dosud poslední vybojovala v roce 2013 s Prostějovem. „Jsou to neuvěřitelné pocity. Už mám tituly, ale teď je to něco jiného,“ radovala se v rozhovoru pro Sporty TV. Spanilá jízda vyřazovací částí ji samotnou zaskočila. „Kdyby nám někdo řekl před play off, že všechny série vyhrajeme 3:0, tak bychom tomu nevěřily,“ poznamenala.

Vzpomínala, jak se na prvním tréninku před nakonec mistrovskou sezonou sešly v sedmi hráčkách. Postupně se kádr rozšiřoval do zlatého týmu. „Říkaly jsme si, že sezona začíná až v play off, a připravily se na to,“ ocenila.

Finále play off extraligy žen – 3. zápas:

Šelmy Brno – Liberec 3:1 (21, -23, 16, 19)

Rozhodčí: Rychlík, Krtička. Čas: 115 min. Diváků: 1000. Konečný stav série: 3:0.

Sestavy a body:

Šelmy: Šmídová 8, Janečková 7, Marková 6, Madsenová 14, Silvaová 17, Širůčková 17, libero Chevalierová – Kelnárová 9, Benediktová 1. Trenér: Volf.

Liberec: Robinsová-Hardyová 4, Herdová 15, K. Kvapilová 1, N. Kvapilová 35, Frankevyčová, Vyklická 4, libero Kolářová – Šulcová 2, Dvořáková, Fixová, De Mellová, Pragerová, Formánková. Trenér: Gálík.