Zatímco první sada nebyla z pohledu olomoucké univerzity vůbec dobrá, ta druhá se pro ni proměnila v noční můru. Vysokoškolačky se v ní hned třikrát dopustily školácké chyby v podobě špatného postavení, přesto si vypracovaly komfortní náskok 17:9. Ten se ale postupně začal rozplývat (17:13, 18:18).

Koncovka setu tak přinesla neuvěřitelné drama, v němž obhájce titulu nejprve od stavu 22:24 zlikvidoval dva setboly protivníka, sám však následně pohrdl třemi svými, aby po třetím libereckém podlehl 27:29.

Domácí hráčky ovládly ze čtyř sad jen tu třetí, což na bodový zisk nestačilo.

„Celý tým ukázal, že volejbal hrát umí, a na tuto vlnu se musí vrátit bez ohledu na soupeře. Zápas jsme dobře začali, ve druhém setu jsme využili zmatku protivníka na postavení, ale především si obrovsky cením čtvrté sady, v níž jsme svůj úspěch potvrdili,“ řekl kouč party ze severu Čech.

„Jsem hrozně moc ráda za výhru za tři body. Neměly jsme tady co ztratit a body do tabulky potřebujeme. Hrály jsme tentokrát jako tým a doufám, že nás to nakopne do dalších zápasů,“ uvedla liberecká kapitánka Eva Svobodová. Dukla je v tabulce šestá.

Zatímco v hostujícím táboře zavládla euforie, v tom domácím zklamání. „Od nás nesmírně špatně odehraný zápas, příšerně jsme útočili a dnes to nebyl vůbec náš den. Každý na hřišti udělal něco špatně a z toho pramenily naše chyby. Jediné pozitivum vidím v dobrých blocích, to ale na vítězství stačit nemohlo. Musíme teď jít s pokorou do dalších utkání,“ uvedl pro portál cvf.cz olomoucký kouč Petr Zapletal.

Souhlasila s ním i domácí kapitánka Katarína Dudová. „Z naší strany mimořádně nevydařené utkání, takto k zápasům nesmíme přistupovat. Aspoň to snad pro nás bude facka v tu pravou chvíli,“ nebrala si servítky.

Extraliga volejbalistek, 15. kolo:



VK UP Olomouc – VK Dukla Liberec 1:3 (-18, -27, 10, -22)

Rozhodčí: Nedbálek, Kubinec. Diváků: 500.

Liberec: Candraková, Wopereis, Svobodová, K. Kohouová, Rutarová, L. Kohoutová, libero Dostálová. Střídaly: Kolářová, Bartošová, Bajusz.