Volejbalistky ve šlágru padly. Rozhodl první set

Tomáš Honzejk sportovní reportér

Nabitý program žen volejbalové Dukly nekončí. Po středečním utkání CEV Cupu čekalo na hráčky extraligové utkání proti celku KP Brno. To bohužel svěřenkyním trenéra Gálíka nevyšlo podle představ, když prohrály 1:3. "Cestování se na hráčkách mohlo projevit, ale věděli jsme to a připravovali se na to," nehledal domácí lodivod výmluvy ohledně náročného programu.

VK Dukla Liberec Ž - VK KP Brno Ž | Foto: Tomáš Honzejk