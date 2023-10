Druhý zápas, druhá výhra a potvrzení prvního místa tabulky. Dukla Liberec, loňský vítěz základní části a bronzový medailista, po parádní tříbodové premiéře premiéře v Přerově zvládla i úvodní utkání na domácí palubovce, Šternberk smetla hravě 3:0 (23, 15, 13).

Extraliga volejbalistek, 2. kolo: VK Dukla Liberec – TJ Sokol Šternberk 3:0 (25:23, 25:15, 25:13). Rozhodčí: P. Koutník, A. Nedbálek. Diváků: 237. Liberec: Frankevych, K. Kvapilová, N. Kvapilová, Herdová, Vyklická, Robins-Hardy - Démar, Dvořáková. Střídal | Foto: Deník/VLP Externista

"Bylo to krásné utkání, s krásným výsledkem pro nás. Myslím si, že Šternberk hrál v prvním setu velice dobře a my jsme museli předvést to nejlepší, co můžeme. Další dva sety jsme měli pod kontrolou. Bylo to naše první domácí utkání, proto zde bylo možná ze začátku trochu nervozity. Ale zvládli jsme to za 3:0, takže opět pochvala holkám a spokojenost s výsledkem,“ řekl liberecký trenér Libor Gálík.

Spokojená byla i domácí kapitánka. "Jsem velmi ráda, že jsme vyhrály první domácí utkání za tři body a 3:0. Ze začátku to nebylo lehké. Měly jsme zde pár chyb na bloku, ale nakonec jsme ten set zvládly na útoku a na podání. Jinak jsem velmi spokojená. Víme, na čem ještě musíme zapracovat do dalších zápasů,“ uvedla Klára Vyklická.

Hostujíc družstvo tentokrát nepřekvapilo. "Pro nás je vždy těžké, že začínáme každý set za stavu 0:4. Potom je to pro nás obtížné s tak dobrými týmy uhrát lepší výsledek. V prvním setu jsme bojovaly a držely s Libercem krok. Potom se už rozehrál a měly jsme to hodně těžké," přiznala pro portál cvf.cz hostující kapitánka Aneta Weidenthalerová.

"První set začal soupeř opravdu velice dobře. Nám se podařilo Duklu v koncovce dotáhnout, ale špatnou volbou nahrávky se nám nepodařilo srovnat na 24:24 a ukončili jsme si ten set sami. Bohužel bylo to v době, kdy se nám útočně začalo dařit. Potom jsme se dostali do psychického tlaku a nemohli jsme se pořádně zvednout. Je to ale velká škoda, protože občas dokážeme zahrát opravdu krásný volejbal, ale dnes to nebylo ono,“ dodal trenér poražených Miroslav Jehlář.

