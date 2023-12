Volejbalový vítězný prapor udržely o víkendu z pohledu severočeských týmů na extraligové scéně jen liberecké volejbalistky. Naopak muži Dukly přišli v nejvyrovnanější bitvě 12. kola po porážce s českobudějovickým Jihostrojem o domácí neporazitelnost. Poslední domácí zápas nevyšel ústecké partě, která nestačila na favorizované Karlovarsko.

Dukla (vlevo) překvapení nedopustila, nad Olympem vyhrála 3:0. Foto: cvf.cz/Adriana Micáková | Foto: Deník/VLP Externista

ÚTOK NA TŘETÍ MÍSTO NEVYŠEL

Hned dva sobotní duely nejvyšší soutěže hostila hala Dukly. Šlágrem bylo střetnutí libereckých mužů, kteří po boji podlehli Českým Budějovicím 2:3. Útok na průběžné třetí místo tabulky jim po prohře v tiebreaku nevyšel.

„Odehráli jsme další tiebreak a je smutné, protože ho končíme prohrou. Myslím si, že Budějovice do Liberce nepřijely vyhrát, ale my jsme jim k tomu strašně moc pomohli. Prostě jsme je k tomu vítězství dotlačili. Jejich podání mě připadalo jako největší buchty, a přesto jsme to odpřijímali na čtyři metry. Oni jenom útočili po kůlech a blokovali. Vůbec se mě dnešní utkání z naší strany nelíbilo. Měli bychom začít hrát lepší volejbal. Je to smutné, že na konec roku předvádíme to, co předvádíme,“ řekl liberecký kapitán Lukáš Ticháček.

„Určitě nás dnešní prohra mrzí. Po vyhraném prvním setu jsme začali hrát velmi vlažně, nedokázali jsme se dostat do potřebného tempa. My začínáme vždy hrát, až když nám začíná téct do bot, což už je pozdě, protože necháme si soupeře dostatečně rozehrát. Neporazit Budějovice, které hrají s druhým nahrávačem, to jistě není dobrá vizitka. Ale zase na druhou stranu, jak jsme ukončili čtvrtý a pátý set, to bylo dobrý a od toho bychom se mohli odrazit do budoucna,“ hledal pozitiva Martin Demar, trenér VK Dukla Liberec.

ÚSTÍ OPĚT NEZÍSKALO ANI SET

Ústečtí pokračují v porážkách. Proti ambicióznímu Karlovarsku uhráli v první sadě jen 13 bodů, v dalších se zlepšili, ale stejně z toho byla porážka 0:3.

„Vary ukázaly, že jsou dominantní na servisu a i díky tomu vyhrály zápas zaslouženě,“ přiznal ústecký kapitán Jiří Kořínek.

Ústecký trenér Ondřej Žaba byl zklamaný. „Štve mě nekolektivní pojetí hry a to, jak hra vypadá jako celek, než samotná prohra. Zlepšení projevu je něco, co musíme do dalších důležitých zápasů zlepšit,” prohlásil.

„Před zápasem jsme si řekli, že chceme hodně tlačit do servisu. Jak na skákaným, tak hlavně i na plachtěným, protože když Ústí pustíme do hry, tak se proti nim hraje špatně. To se nám povedlo, zejména v prvním setu extrémně. Ve druhém taky a i ve třetím. Pak tam samozřejmě byly pasáže, kdy jsme povolili a Ústí se toho chytlo, ale díky nahraným bodům jsme vždy sety dokázali dotáhnout do vítězného konce,“ uvedl pro portál cvf.cz Daniel Pfeffer, kapitán VK ČEZ Karlovarsko.

DUKLA SMETLA OLYMP 3:0

Liberecké volejbalistky přehrály v utkání 15. kola extraligy ve třech setech pražský Olymp, stejně jako Prostějov celek Králova Pole. Dukla zůstává v tabulce druhá.

„V utkání jsme si zkomplikovali předkoncovku prvního setu, ale nakonec jsme ji zvládli. Koncovku druhého setu jsme zvládli na výbornou. Třetí set už byla naše exhibice,“ konstatoval liberecký kouč Libor Gálík.

Klára Vyklická, liberecká kapitánka, byla za tři body ráda „Za předvedený výkon bych chtěla pochválit všechny holky. Myslím si, že to byl hezký zápas a krásný dárek k Vánocům,“ dodala.