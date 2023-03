Liberecké volejbalistky vyhrály základní část extraligy a vítězně doma vstoupily i od play off. V prvním utkání splnily roli favoritek, Frýdek-Místek porazily 3:1 a v sérii na tři výhry, která se v úterý přesune k soupeřkám, vedou 1:0 na zápasy. „Je to play off. V prvním setu jsme si mysleli po lehkém začátku, že to půjde samo, ale play off se musí celé odpracovat a to se nám pak povedlo," řekl liberecký trenér Libor Gálík.

Liberecké volejbalistky se radují po jednom z vítězných míčů. | Foto: Deník/VLP Externista

Dukla sice ztratila úvodní sadu, ale pak už měla první čtvrtfinále pod kontrolou.

„Zápas neměl průběh, jak jsme si představovaly. Vedly jsme sice 5:0 a potom… Prostě to byla série zkažených servisů, dostaly jsme eso, pokazily jsme několikrát útok, a to se potom nabalovalo a set jsme prohrály. Takovéto série se nám bohužel opakují a musíme je v play off odstranit. Frýdek výborně bránil, anebo my jsme špatně útočily, ale určitě máme co zlepšovat,“ uvedla liberecká kapitánky Nikola Kvapilová.

Další průběh zápasu už chválil i kouč. „My jsme to výborně odpracovali ve druhém a třetím setu. Ale ve čtvrtém setu jsme opět malinko polevili, udělali jsme víc chyb. Jedno špatné rozhodnutí rozhodčího a málem nás to stálo set. Musíme prostě pracovat a pracovat od prvních míčů až do posledního míče. Musím pochválit i Sokol, který zde dnes hrál velice dobře,“ uvedl Gálík.

Úplně bez nálady se nevracely ani poražené hráčky Sokola. „Za mě určitě velká pochvala celému týmu, který předvedl výkon hodný play off. Určitě jsme bojovaly a určitě jsme trápily Liberec. Bohužel nám dneska absolutně nehrála druhá blokařka Silva de Mello Thamiere a bez ní jsme neměly absolutně šanci,“ konstatovala Alexandra Dedková, trenérka Frýdku-Místu.

„Je to škoda. Začaly jsme velmi dobře, plnily jsme taktické pokyny, jak jsme měly. Potom nám ve druhém a třetím setu odešla přihrávka a my když si nepřihrajeme, potom těžko útočíme. Věděly jsme, že to je dnes play off, tak jsme do toho čtvrtého setu šly opět naplno a dařilo se nám, bohužel nám nevyšla koncovka setu. Série je rozehraná a doufám, že soupeře potrápíme u nás doma,“ dodala hostující kapitánka Veronika Strušková.

Extraliga volejbalistek, 1. kolo play off, čtvrtfinále, 1. zápas:

VK Dukla Liberec – TJ Sokol Frýdek-Místek 3:1 (21:25, 25:13, 25:13, 25:21)

Rozhodčí: Koutník, Olt. Diváků: 412. Stav série: 1:0.

Liberec: Diana Frankevych, Lucie Blažková, Nikola Kvapilová, Lucie Šulcová, Kateřina Kohoutová, Victoria Deisl, libero Lucie Kolářová - Petra Kojdová, Hyke Lyklema.

Frýdek-Místek: Silva de Mello Thamiere, Anna Shumeiko, Natalie Livingston, Veronika Strušková, Klára Dvořáčková, Markéta Petrová, libero Nikola Teperová - Daniela Šrámková, Sabina Krejčí.