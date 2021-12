od prvního setu diktovali tempo hry. V prvním setu jsme si vytvořili dvakrát velký náskok (8:2 a 24:20) a i když jsme ho ztratili, uhráli jsme důležitou koncovku. Pak ty další sety už to, co jsme i ubránili, tak jsme ty bodovky potvrdili a myslím si, že dneska z naší strany výborný výkon hlavně v obraně na síti,“ řekl Libor Gálík, trenér VK Dukla Liberec, s tím, že může být opravdu spokojený.

Liberečanky navázaly na statečný výkon v Lize mistrů, kde vzdorovaly italské Novaře. „Dnes jsme sem jely s velkým respektem, protože se hrálo o první místo v tabulce a musím pochválit celý tým, jak k tomu zápasu přistoupil a hlavně, jak jsme vydržely hrát celý zápas, takže nám všem gratuluji,“ hodnotila liberecká kapitánka Veronika Dostálová.

„Chtěli jsme soupeře zatlačit servisem, ale stal se úplný opak. My jsme servírovali špatně a dostali jsme se do tlaku. Za mě rozhodla koncovka prvního setu, kdy jsme nechytli začátek zápasu, tam jsme dobře dojeli a koncovku jsme si měli uhrát a zápas by se možná vyvíjel jinak. Liberec je silný tým a chtěl si spravit chuť po nějakých zápasech v pohárech a bohužel my jsme nebyli ti, kteří by soupeře zatlačili dnes,“ uvedl Zdeněk Pommer, trenér TJ Ostrava.

Muži liberecké Dukly se představí v nejvyšší soutěži až dnes, kdy je čeká televizní dohrávka na palubovce před zahájením kola extraligového lídra Jihostroje Českých Budějovic. Hrát se bude od 17.00.

Půjde o souboj dvou klubů, s kterými nový liberecký kouč Petr Brom dokázal v minulosti získat mistrovský titul. „Bude to těžké,“ řekl před utkáním Brom.

Extraliga volejbalistek, 17. kolo:

TJ Ostrava – VK Dukla Liberec 0:3 (24:26, 15:25, 12:25).

Rozhodčí: Trumpeš, Kavala. Diváků: 150.

Liberec: Kojdová, Kohoutová, Kvapilová, Nová, Nečasová, Skrypak, libero Dostálová. Střídaly: Kolářová, Šulcová.