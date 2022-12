ROZHODLY DVA MÍČE

„Dnešní utkání bylo velice důležité pro oba dva mančafty. Bylo to vidět i na hřišti. Ani jedno družstvo si nechtělo připustit, že by odešlo bez bodů. Nakonec byli šťastnější domácí hráči, když v koncovce tie breaku šli naplno do servisu a to jim vyšlo,“ řekl ústecký trenér Lubomír Vašina.

„Benátky se staly šťastnější o jeden míč, a proto vyhrály celé utkání. Jinak vyrovnaný zápas,“ doplnil kouče ústecký kapitán Jiří Kořínek.

DUKLA MÁ SKALP LÍDRA

Šlágr kola se ale hrál na západě Čech, kde vedoucí Karlovarsko podlehlo druhému Liberci 1:3 (-23, -19, 21, -22). Domácí uhráli jen jednu sadu. „Byl to výborný sport. Jsme hrozně rádi, že jsme vyhráli, protože Karlovarsko do teď ještě neprohrálo a my jsme z nich měli velký respekt. Bylo hrozně důležité, že jsme vyhráli první set, tím se nám dalo do hlav, že můžeme vyhrát.

Druhý set Karlovarsko úplně odešlo a pak už to byl boj. Já moc blahopřeji svým hráčům. Skvělý zápas. Jsem na ně hrdý,“ uvedl liberecký trenér Martin Demar.

Lukáš Ticháček, kapitán VK Dukla Liberec, byl spokojen, že se podařilo protrhnout karlovarskou sérii. „Dnes to bylo o bojovnosti. Myslím si, že jsme opravdu dobře podávali a to rozhodlo,“ konstatoval.

„Nebylo moc co řešit. Dukla byla lepší ve všech činnostech a proto si zasloužila vyhrát,“ řekl kouč poražených Jiří Novák.

GÁLÍK JE RÁD ZA BODY

Na opačném konci republiky, tedy v Ostravě, vyhrály bez ztráty sady i ženy libereckého klubu. „Utkání pro nás rozhodla koncovka druhého setu, kdy jsme si to sice nechali zbytečně utéct, ale nakonec jsme to obrátili a myslím si, že jsme dnes byli lepší. Samozřejmě výkon mohl být o hodně lepší, ale počítají se body a výsledek 3:0 je dobrý pro nás,“ uvedl liberecký trenér Libor Gálík.

„Tak my jsme samozřejmě rády za tři body, protože jsou pro nás důležité, tabulka je našlapaná a hraje se o každý bod. Jsem ráda, že jsme to zvládly. Cesta do Ostravy byla daleká, takže o to je to vítězství cennější. Myslím si, i když jsem zatím neviděla statistiku, že jsme zvládly lépe obranu na síti i útok, takže jsme moc rády,“ prohlásila liberecká kapitánka Nikola Kvapilová.