Noční můra skončila. Liberecká volejbalová parta, která před prvním extraligovým semifinálem osmkrát za sebou s budějovickým Jihostrojem podlehla, prokletí zlomila. Dukla potvrdila před zaplněnou halou formu z 1. kola play off se Zlínem a i o level zdatnějšího soka smetla 3:0 (20, 22, 23) na sety.

Liberečtí volejbalisté (vpravo) porazili v prvním semifinálovém duelu extraligy Jhostroj České Budějovice 3:0. Foto: cvf.cz | Foto: Deník/VLP Externista

"V prvním utkání série jsme proti Českým Budějovicím podali soustředěný výkon. Před krásnou diváckou kulisou, kdy bylo skoro vyprodáno, se hráčům vedlo," chválil liberecký trenér Martin Demar. Věří, že fanoušci jeho tým i nadále poženou za finálovým snem.

"Zvládli jsme dvě vyrovnané koncovky, prostě paráda. Už se těšíme na další zápas," řekl Demar, jehož tým čeká druhá semifinálová bitva v sobotu od 18.00 na jihu Čech.

Lukáš Ticháček, kapitán VK Dukla Liberec, měl z první výhry pochopitelně radost. "Já osobně jsem dnes nečekal výhru 3:0, i když ty sety všechny byly velmi těžké. Myslím si, že to bylo velice vyrovnané. Hráli jsme koncentrovaně a nepoložili jsme se ve třetím setu, kdy jsme až do dvacátého bodu prohrávali. Trpělivě jsme ztrátovali a myslím si, že jsme si to vítězství i zasloužili,“ uvedla jedna z opor týmu.

Jihostroj zápas nezvládl podle představ. "Co říci k vítězství Dukly, využili domácího prostředí. Myslím si, že i zaslouženě. Nyní se vracíme domů a zde budeme bojovat o první bod,“ konstatoval kouč poražených Vojtěch Zach.

"Myslím si, že jsme to soupeři trochu zjednodušili. Doma musíme předvést lepší výkon, hlavně na jednodušších balónech, na útoku a na servisu, o který jsme se vždy opírali,“ dodal hostující kapitán Martin Kryštof.

Extraliga volejbalistů, semifinále, 1. zápas:

VK Dukla Liberec - VK Jihostroj České Budějovice 3:0 (25:20, 25:22, 25:23)

Rozhodčí: Kovář, Spáčil. Diváků: 765. Stav série: 1:0.

Liberec: Lukáš Ticháček, Lukas Demar, Šimon Krajčovič, Filip Gavenda, Nivaldo Diáz Gómez, Jakub Veselý, libera Silver Maar, Tomáš Hendrych - Jan Pavlíček, Lubomír Staněk, Marcel Lux.

Č. Budějovice: Matias Giraudo, Filip Stoilovič, Josef Polák, Stijn van Schie, Petr Michálek, Oliver Sedláček, libera Martin Kryštof, Michael Kovařík - Michal Kriško, Martin Licek, Peter Ondrovič.