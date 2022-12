Až do tohoto zápasu byli Wizards jediným neporaženým celkem soutěže, ale na Gazelách bylo od úvodního hvizdu vidět, že chtějí tuto skutečnost změnit. Zápas se netradičně odehrál v turnovské hale a diváky od začátku do konce musel bavit. První poločas byl hodně svázaný taktikou a oba týmy vyčkávaly na chybu druhého. Tu první udělal pozdější hrdina zápasu Lukeš, který v pokutovém území fauloval Chalupu a nejlepší hráč Wizards sám penaltu proměnil. Gazelám se podařilo záhy vyrovnat. Zákopová bitva pokračovala…

Domácím dal první vedení v zápase kanonýr Henzl, to ale netrvalo dlouho, když na 2:2 vyrovnal Novák. Jak už bývá pravidlem, tak Liberečané doplácejí na časté fauly a Wizards si vzali vedení z desetimetrového kopu. Ve 20. minutě první půle přišel zlomový moment, když byl po druhé žluté kartě vyloučen hostující brankář a Gazely měly také výhodu penalty. Tou nepohrdl Abrahám a do šaten se šlo za nerozhodného stavu.

Do druhého dějství museli Wizards nastoupit v brance s hráčem z pole a tím bylo jasné, že přistoupí k časté power-play. Tu měli Pražané dobře secvičenou, ale Gazely dobře bránily a když si vybraly slabší chvilku, zachránil je fantastickým zákrokem Lukeš. Obranný blok domácích fungoval tak dobře, že dokázal i hrozit rychlými kontry, které bezchybně zakončoval. Wizards nakonec byli rádi, že si neodvezli ještě vyšší prohru. Díky prohře tak opustili první místo tabulky, na kterém ho vystřídal Benešov. Gazely zůstávají o skóre čtvrté.

Branky: Kordík 2, Abrahám 2, Bohata, Gschwentner, Moc, F. Henzl, Sluťák - Chalupa, Novák, Blažek. Gazely: Lukeš – Bohata, F. Henzl, Abrahám, Rajchman, Pokorný – Kordík, Moc, Sluťák, P. Henzl, Gschwentner.

Liberecké Gazely.Zdroj: archiv klubu

FC Brazil Kladno - Pampuch Liberec 2:5 (2:4)

Pampuchu se venku daří a svoji formu z posledních zápasů potvrdil i na Kladně. Už ve 3. minutě se trefila posila Pampuchu Mazánek a na něj o pár minut později navázal Firman. Domácí nesložili zbraně a z tlaku je do zápasu vrátil Nesládek. Hrozivou dvouminutovku pro hosty podtrhl domácí střelec Danylych, který srovnal stav a začínalo se od nuly. Pampuch se ze studené sprchy dokázal oklepat a vedení mu vrátil Bláha. Když už to vypadalo, že se do šaten půjde za stavu 2:3, tak se počtvrté rozvlnila domácí síť.

Druhý poločas futsalovost vystřídala bojovnost. I přesto si oba týmy nějaké šance vytvořily, ale prim hráli gólmani. Osm minut před koncem zkusil Brazil hru bez brankáře, ale obrana Pampuchu působila jako nepropustná hráz. Více šancí měl při domácí power-play paradoxně Pampuch, obě branky byly však ve druhém poločase zamčené. V poslední minutě upravil na 2:5 liberecký Hybner a Pampuch si na cestu do Liberce přibalil vybojované, ale zasloužené tři body… Díky druhé výhře za sebou se posunul na druhé místo za vedoucí Benešov.

Branky: Nesládek, Danylych - Mazánek 2, Bláha, Firman, Hybner. Pampuch: Vik (Bukhvak) – Soukeník, Gasquez, Beňo, Hybner – Bláha, Pekař, Firman, Mazánek.

Druhá polovina sezóny bude velice napínavá, jelikož prvních pět týmů je ve třech bodech. Divizní dostihy budou pokračovat hned první víkend v roce 2023. V pátek 6. ledna jede Pampuch na horkou ústeckou půdu, kde ho nečeká nic lehkého proti nováčkovi Tiradores a Gazely 8. ledna přivítají od 18 hodin rezervu prvoligového Olympiku Mělník.