Favorit zápasu domácí Pampuch, začal s lehkým ostychem a Gazely byly v prvních minutách aktivnější. Pampuch provázela v první čtvrtině sezony smůla v zakončení, tu ale do tohoto utkání nepřenesl a byl to on, který mezi devátou a desátou minutou zasadil Gazelám tvrdý direkt. Nejprve se po secvičeném autu trefil Bláha, po něm z penalty Soukeník a v 10. minutě už to bylo 3:0 zásluhou Čermáka.

Gazely se dokázaly oklepat díky Kordíkovi, který po rohovém kopu trefil přesně na zadní tyč. Utkání se v ten moment celkově uklidnilo a na žádné straně nedocházelo k rozruchu v brankovištích. Až v 17. minutě, po šestém faulu Gazel, se ujal exekuce desetimetrového kopu Patka a proměnil. Do poločasu se ještě trefil Průcha a o utkání bylo prakticky rozhodnuto.Do druhého dějství naskočily Gazely sebevědomě a Pampuch zaskočily aktivitou.

Na 2:5 z pohledu hostů snížil pěkným lobem Henzl. To však bylo střelecky od Gazel vše. Pampuch s jistotou dostatečného náskoku zkoušel do hry zapojit nové herní prvky. Gazely se sice snažily, ale k vyloženým šancím to nevedlo. To na druhé straně se síť zavlnila hned dvakrát. Z přímého kopu a po rychlém brejku stanovil Pampuch konečný stav na 7:2.

Zasloužené vítězství domácích zhodnotil trenér Luboš Vyhlídko: "Zápas začaly lépe Gazely, ale po pár minutách jsme převzali otěže my. K tomu nám pomáhaly chyby hostí… Aktivním bráněním jsme Gazely do ničeho nepouštěli. Když si hosté našli nějakou skulinku, tak je zastavil skvěle chytající Bukhvak. Po taktické stránce jsme zvládli vše na jedničku, a to vedlo ke kýženým třem bodům!"

Branky: Čermák 2, Wanacki, Patka, Bláha, Soukeník, Průcha – Kordík, F. Henzl.

Pampuch: Bukhvak (Svinka) – Wanacki, Soukeník, Gasquez, Průcha – Patka, Pekař, Bláha, Čermák (Hybner).

Gazely: Zoul, Lukeš – F. Henzl, Abrahám, Bohata, Rajchman, Pokorný – Kordík, Moc, Sluťák, Gschwentner, P. Henzl.

Díky vítězství poskočil Pampuch před svého soupeře a je na 3. místě tabulky, Gazely jsou v její polovině.