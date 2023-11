Liberecké florbalistky sice v 10. kole extraligy brněnské Bulldočky dlouho trápily, ale nakonec po bojovném výkonu podlehly 3:6. Definitivně bylo o osudu střetnutí rozhodnuto až v poslední desetiminutovce.

Liberecké florbalistky prohrály v Brně. | Foto: Deník/Jaroslav Appeltauer

„Byl to hodně vyrovnaný zápas, mohly jsme být více na balonku a využívat více šance. To se více dařilo soupeřkám, proto se radují z výhry,“ uvedla nejlepší liberecká hráčka zápasu Karolína Klubalová, jež se mimo jiné dostala do nominace pro nadcházející mistrovství světa v Singapuru: „Je to pro mě neskutečný úspěch, jsem, strašně ráda a pokusím se nasbírat další zkušenosti.“

Domácí hráčky si tříbodového zisku cenily, „Jsem moc ráda, že jsme zápas zvládly a tři body urvaly,“ řekla nejlepší hráčka domácích Anna Brucháčková.

Není bez zajímavosti, že se obě hráčky na MS potkají. „Věřím, že pro úspěch uděláme vše a snad tam cinkne i medaile,“ uvedla opora brněnské party.

Výkon družstva ze severu Čech ocenil i kouč vítězek. „Liberec nám nic nedal zadarmo, dlouho jsme si ale zápas komplikovali kvůli špatné koncovce, ale nakonec jsme to zvládli. Výpadek jsme měli jen ve druhé třetině, jinak jsme v herním módu tempo drželi“ uvedl k duelu brněnský trenér David Titz.

Extraliga florbalistek, 10. kolo:

Bulldogs Brno – Crazy girls Liberec 6:3 (1:0, 2:1, 3:2)

Branky: 19. Vlčková, 32. Brucháčková, 38. Žáková, 47. Stará, 51. Pešková, 53. Garguláková – 25. Žbánková, 44. Klubalová, 58. Opic.