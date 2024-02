Na čele extraligové tabulky upevnily pozice brněnské Šelmy. Liberecké volejbalistky po čerstvě získaném titulu v Českém poháru nestačily ve šlágru 22. kola nejvyšší soutěže na lídra a na jeho palubovce podlehly 0:3 (-20, -20, -18). Dukla zůstává třetí.

Šelmy Brno (vpravo) porazily Duklu Liberec v 22. kole extraligy volejbalistek 3:0 (25:20, 25:20, 25:18). Foto: cvf.cz/Richard Bednář | Foto: Deník/VLP Externista

„Nehodnotí se to dobře, prohráli jsme 0:3 a Šelmy byly ve všech činnostech lepší. Měli jsme z tohohle utkání strach, jelikož po vítězství v poháru se to občas stává. Šelmy byly výborně připravené. Pro ně to bylo extra důležité utkání. Neříkám, že ne pro nás, ale hlavy jsme měli ještě úplně jinde,“ řekl Libor Gálík, trenér Dukly Liberec.

Podle liberecké univerzálky Kvapilové rozhodl mizerný útok Dukly. "A když se útok vydařil, tak nás Brno vyčapalo v poli, takže to bylo frustrující. Dneska hrály výborně a nic nám nedovolily a my jsme to nedokázaly překonat," uvedla Nikola Kvapilová.

V domácím táboře panovala dobrá nálada. „Porazit vítěze Českého poháru je vynikající. Děvčata podala opravdu dobrý výkon. Ubránili jsme klíčové hráčky, jak jsme trénovali v týdnu. Dneska obrovská bojovnost, výborně jsme odpřihrávali, dostali jsme nějaká esa. Ale dnes to byl výkon hodný družstva, které je na prvním místě. Děkujeme všem divákům za úžasnou atmosféru,“ lebedil si Jaroslav Vlk , kouč VK Šelmy Brno

„Dnes jsme předvedly náš asi nejlepší výkon téhle sezony. Jsem moc ráda, že jsme to zvládly a udělaly si náskok v tabulce. Určitě to bylo velmi důležité utkání a jsem ráda, že jsme hrály takhle super a doufám, že nám to vydrží. Dnes mně to připomnělo loňské play – off, kdy nás diváci dotáhli až do finále. Bylo to skvělé,“ dodal Adéla Chevalierová, libero vítězek.

VK Šelmy Brno – VK Dukla Liberec 3:0 (25:20, 25:20, 25:18)

Rozhodčí: J. Peloušek, M. Novák. Diváků: 270.

Šelmy: Kelnárová, Širůčková, Šmídová, Janečková, Marková, Madsen, libero Chevalierová - Benediktová.

Dukla: Šulcová, K. Kvapilová, N. Kvapilová, Herdová, Vyklická, Robins-Hardy, libero Kolářová - Fixová, Frankevych, Pragerová, Dvořáková.