Liberecká volejbalová Dukla nasadila do ohně dvě svá želízka. A dařilo se. Muži vezou tři extraligové body z Ostravy, ženy uspěly v sobotním klání v Šternberku, dokonce neztratily ani set.

Liberecké volejbalistky (vpravo) vyhrály v utkání extraligy na palubovce Šternberka naprosto jasně 3:1. Foto: cvf.cz/Petr Jehlář | Foto: Deník/VLP Externista

Demar: Za body jsem rád

Ostrava doma podlehla v 20. kole extraligy volejbalistů liberecké partě 1:3 (-18, -17, 26, -25).

„Jsme rádi za tři body. Škoda toho třetího setu, kdy jsme vedli 24:21 a měli jsme zápas odehrát ve třech setech. Nemusel by se nám zranit Pavels (Jemeljanovs). Chtěl bych kluky pochválit za čtvrtý set a bojový výkon. Byli jsme ve čtvrtém setu hodně daleko za soupeřem, ale rozhodly dva bloky našeho kapitána nahrávače a jsem rád, že jedeme domů se třemi body,“ řekl liberecký trenér Martin Demar.

„Další tři důležité body do tabulky. Byli jsme sice blízko tiebreaku, ale nějak jsme to dohráli a jsem spokojení,“ doplnil kouče kapitán Lukáš Ticháček.

„Dva sety hrál Liberec velmi dobře. Do zápasu jsme se dostali až ve třetím setu. Bohužel jsme nezvládli koncovku čtvrtého setu. Vedli jsme, ale vlastními chybami jsme se připravili o možnost hrát pátý set. Navíc sedm zkažených podání je moc. S takovým týmem jako je Liberec bychom měli hrát odpovědněji,“ uvedl ostravský trenér Dariusz Luks.

Gálík: Holky hrály výborně

Liberecké volejbalistky splnily roli favoritek, neztratily ani set, vyhrály 3:0 (12, 14, 15).

„Po posledním utkání v téhle hale jsme měli trošku zdvižený prst. Myslím si, že k dnešnímu utkání jsme přistoupili úplně jinak než tomu minule. Holky hrály výborně a zvládli jsme to za 3:0, za tři body a myslím si, že i ten výkon byl slušný, takže spokojenost,“ uvedl trenér vítězek Libor Gálík.

„Minule jsme tady prohrály, nyní nás pronásleduje spoustu zranění. Ale jsem ráda, že jsme to i tak zvládly, chci pochválit holky hlavně mladý, že to hrály odvážně a celkově jsem ráda za tři body,“ přidala liberecká kapitánka Klára Vyklická.

V domácím táboře panovalo zklamání. „Dnes jsme nehráli dobře, smůla nás pronásledovala po celý zápas. Nedokázali jsme udržet vůbec krok se soupeřkami, připravovali jsme se na tvrdý servis, ale těch servisů tam bylo tak tři čtyři. Soupeř nás nenechal nadechnout, jel na obraně, překonával nás agresivní hrou, byl připravený na krátké zalívky, nám tam nespadla ani jedna, nenechal nás prostě zahrát nic, co by ho mohlo překvapit, naopak on překvapil nás tím, že dokázal zpracovat i těžké balóny. Nebyli jsme schopni, jak na to reagovat,“ uvedl Miroslav Jehlář, trenér TJ Sokol Šternberk.

„Hrály jsem špatně, nedařilo se nám v žádné části utkání, dělaly jsme spoustu nevynucených chyb. Snad se z toho poučíme pro příští zápasy. Musíme hrát úplně jinak,“ dodala domácí kapitánka Aneta Weinenthalerová.