"Měly jsme na to," soukala ze sebe evidentně zkroušená dlouhovláska. Liberec byl ve finálovém souboji mírným favoritem, a to i vzhledem k postavení v ligové tabulce. "Ale liga není pohár. V lize jsme prohrály s Olympem, tady jsme ho porazily, naopak jsme v lize dvakrát porazily Olomouc, ale tady jsme s ní prohrály," upozorňovala sympatická volejbalistka na pohárové specifikum. "Loni jsme byly třetí, letos druhé, tak uvidíme za rok. Porážky ale zocelují. Zkusíme se z toho ponaučit a pokračovat dál. Čeká nás pár posledních zápasů základní části, pak play off. Dobré pro nás bylo i to, že jsme si užily pár dnů spolu na hotelu, to nás zase o něco víc stmelilo," našla pozitiva.

Dukla nejprve v semifinále teplického Final Four vyřadila v krásné bitvě Olymp Praha 3:2 na sety, dobře vstoupila i do zápasu o zlato. Po prvním vyhraném setu ale pod vysokou sítí hrály prim olomoucké vysokoškolačky. Co utkání rozhodlo? "Nám se Liberec nedařilo v prvním setu bránit, hůř jsme si přihrávaly. Pak jsme víc riskovaly, mlátily do toho. Ony nás už tolik nečetly," snažila se přijít úspěchu na kloub smečařka Olomouce Lucie Nová.

V souvislosti s libereckou porážkou se hovořilo i o možné únavě, Hanačky měly totiž v semifinále podstatně lehčí soupeřky; v ligové tabulce poslední Šternberk Olomouc porazila v neděli 3:0 na sety. "Únava? To se vám jen zdálo. My měly minulý týden pět zápasů za sebou. Jsem absolutně vyšťavená. Myslím, že to bylo o tom, že jsme prostě chtěly víc upozornila Nová. "U nás únava roli hrát mohla. Ale Olomouc měla za sebou náročný program z Ligy mistryň," souhlasila Šulcová.

Hráčky olomoucké Univerzity Palackého zvládly přepnout z vrcholné soutěže, kterou je Liga mistryň, na domácí pohár. "Nejtěžší bylo změnit myšlení. V Lize mistryň jsme nebyly favoritkami, tady byl tlak daleko větší," řekla Nová. Těžké pro ni bylo i to, že se znovu hrálo bez diváků. "Je to bez nich nejen těžké, ale i smutné. Jsou sedmým hráčem na hřišti. Když se nedaří, tak to táhnou dopředu, když se daří, tak to ještě víc nahecují. Tak se teď musíme hecovat víc samy, ale není to lehké, když energie ubývá," přidává rodačka z Kralup nad Vltavou.