„Do zápasu jsme vstoupili nepochopitelně vlažně. V útoku jsme byli málo nebezpeční. Náš blok vypovídá o všem. Sice jsme jednadvacetkrát zablokovaly, ale také jsme na bloku udělali čtyřicet chyb,“ litoval Libor Gálík, trenér VK Dukla Liberec, a ocenil domácí: „Gratuluji domácím, protože hrály jednoduše, účinně.“

Hostujícím hráčkám patřil pouze druhý set, který ovládly rozdílem třídy 25:10, další tři těsné koncovky ztratily. To poslední 30:32.

„Bohužel pro nás dnes první letošní prohra, ale soupeři musíme jen gratulovat. Nastoupil na nás důrazně, hlavně v útoku. My jsme se snažily dostat zpátky do zápasu, ale bohužel jsme dnes nepředvedly náš nejlepší výkon, a proto jsme prohrály,“ uvedla kapitánka hostujícího celku Veronika Dostálová.Po zmiňované čtvrteční výhře českobudějovického Jihostroje na palubovce Ústí nad Labem a páteční těsné výhře v tie-breaku kladenských Orlů nad Brnem pokračovala UNIQA volejbalová extraliga mužů v sobotu dalšími zápasy 7. kola. Beskydy doma nestačily na lepšící se Liberec, který odvedl všechny tři body za výhru 3:1 pod Ještěd.„Mrzí mě začátek, protože mi přijde, že jsme ještě byli v autobuse. Až někdy v půlce setu jsme se dostali do tempa, zlepšili jsme servis a dva sety jsme pak dobře podávali a bránili. Domácí prostřídali ve třetím setu, trošku zamíchali se sestavou a my jsme zase lehce polevili, abychom mohli ve čtvrtém setu zase zabrat. Takže pro nás strašně důležité tři body do tabulky a soustředíme se na další utkání,“ řekl liberecký trenér MIchal Nekola.Spokojení byli i hráči. „Ano, dneska pro nás důležité vítězství, máme jich málo v téhle sezóně. Domácí po prostřídání sestavy zahráli dobrý set, potrápili nás, ale jsem rád, že jsme to dotáhli do vítězného konce,“ uvedl zkušený liberecký kapitán Jakub Veselý.

Extraliga žen, 11. kolo:

VK Šelmy Brno – VK Dukla Liberec 3:1 (29:27, 10:25, 25:23, 32:30).

Rozhodčí: Dušek, Hladišová. Diváků: 101.

Liberec: Kojdová, Kohoutová, Kvapilová, Nová, Nečasová, Ovečková, libero Dostálová. Střídaly: Šotkovská, Šulcová, Skrypak, Blažková.

Extraliga mužů, 7. kolo:

Black Volley Beskydy – VK Dukla Liberec 1:3 (22:25, 16:25, 25:22, 18:25)

Rozhodčí: T. Buchar, R. Činátl. Diváků: 210.

Liberec: Janků, Pražák, Křesťan, Demar, Veselý, Bartůněk, libero Kopáček. Střídali: Staněk, Kopecký, Pavicevic, Dias.