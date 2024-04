SKST Liberec je přitom postrachem i bez své největší hvězdy Mohameda Shoumana, jenž po mistrovství světa, lépe řečeno po účasti na Africkém poháru v národním týmu Egypta, pod Ještědem předčasně skončil…

Hovořit ale o tom, že libereckou káru táhnou jen Jakub Seibert a Michal Beneš, kteří stáli za vyřazením Havířova ve čtvrtfinále, by nebyla tak úplně pravda. Naprostým zjevením je povolaný druholigový hráč Roland Balog, jenž zvítězil nad hvězdou domácích Davidem Retišpiesem, mistrem republiky ve dvouhře. Tím dalším je havlíčkobrodský i Pavel Širuček. „Zatím je to absolutní euforie, nedokážu pocity zpracovat,“ řekl bezprostředně po utkání a po vítězném míčku v posledním zápase Jakub Seibert. Jen těžko hledal slova.

Neuvěřitelný zápas podle jeho slov odehrál už zmiňovaný nečekaný pomocník Balog. „Po posledním míčku a jeho vítězství jsem se jen chytil za hlavu, zvládl to neskutečně bravurně,“ chválil s úsměvem rozjařený Seibert dalšího a určitě nejpřekvapivějšího hrdinu večera. I on ale poslední zápas zvládl a potvrdil, že se Liberci v play off daří. „Nechci nijak snižovat základní část, ale v play off za sebe dokáže člověk dostat úplně všechno,“ doplnil Seibert.

Liberec do elitní skupiny těsně nepostoupil, Jablonec ztratil doma výhru

Nadšení propuklo i v libereckém realizačním týmu. „Tohle nečekal nikdo ani ve snu. Bod na trojce je dar z nebes. Muselo se vše sejít a taky se sešlo. Ani nevím, kolik zápasů Brod v celé dosavadní sezoně prohrál, jestli dva? A to jsme ještě bez Shoumana. Pocity jsou neskutečné, kluci ze sebe v klíčové chvíli dokázali dostat maximum. Jedeme dál, pohádka pokračuje,“ těšil se liberecký trenér Marek Klásek.

Domácí hala po nečekaném krachu ztichla… „Liberec hrál dobře, neměl co ztratit, udělal na trojce bod, který nečekal nikdo. Soupeř také umí hrát a když mu dáte čichnout, tak se může stát i překvapení, takový je sport. Balog z druhé ligy, kde se hraje jinak, nás překvapil,“ připustil trenér domácích Tomáš Demek a jedním dechem dodal: „Nic ale nevzdáváme, jdeme do boje a až teď se ukáže, jak velký jsme tým. Musíme být přesnější, agresivnější a dobře se připravit.“

To mají v plánu ale i noví liberečtí hrdinové. Největší překvapení celé sezony mohou dotáhnout na domácích stolech už v pátek od 18.00.