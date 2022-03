„Očekávali jsme těžký zápas, protože porazit Brno třikrát za sebou není nic jednoduchého. Hráli jsme s ním i na konci základní části. První set byl pro nás moc snadný, protože jsme Brno zaskočili. Ti se ale do zápasu pomalu dostávali a vyvrbil se z toho těžký zápas. Dotáhli jsme to ale do vítězného konce a dostali jsme se do hlavní soutěže play off,“ řekl liberecký trenér Petr Brom, který tak první postupný cil splnil.

Dalším soupeřem bude silné Karlovarsko. „Jsme rádi za vítězství, které nebylo úplně snadné. Ve druhém setu se Brno výrazně zlepšilo. My jsme to ale svojí kvalitou dotáhli do vítězného konce. Teď jdeme dál, Karlovarsko není lehký soupeř, ale budeme se rvát,“ uvedl liberecký trenér Jakub Veselý.

Zatímco po dlouhodobé části osmý Liberec už je dál, sedmé SKV Ústí nad Labem si cestu do čtvrtfinále zkomplikovalo porážkou v Ostravě 1:3. Je jasné, že o postupujícím rozhodne až úterní třetí zápas na severu Čech.

„Celý zápas rozhodlo prvních pár míčů. Na domácích bylo vidět, že jsou nažhavení, šli naplno do každého balonu a my jsme to neustáli. A to dalo ráz celému utkání. Ostravští hráči hráli bojovně, vycházela jim celá kupa věcí. My jsme na to nedokázali odpovědět, celá naše hra měla být odvážnější,“ konstatoval ústecký kouč Lubomír Vašina.

„Z naší strany to bylo smolné utkání, první set hrozný. Pak jsme se do toho docela dostali, ale Ostrava pořád bojovala a zaslouženě vyhrála. My jsme byli takoví studenější,“ uvedl pro portál cvf.cz ústecký kapitán Jiří Kořínek.

Elitní soutěž žen už naplňuje čtvrtfinálové série. Liberecký vítěz základní části porazil dvakrát Frýdek-Místek a už ve čtvrtek může otevřít semifinálovou bránu.

„Máme druhý bod, takže výborný. Utkání bylo znovu jednoznačné, v jedné činnosti jsme sice měli problémy, ale je tam vítězství a jedeme dál,“ uvedl liberecký trenér Libor Gálík.

„Druhé utkání mělo obdobný průběh jako první, až na ten první set, ale zvládlo se to 3:0. Pohlídaný zápas, takže teď to ještě potvrdit ve čtvrtek ve Frýdku-Místku a můžeme se chystat na dalšího soupeře,“ řekla spokojená liberecká kapitán Veronika Dostálová.

MUŽI:

Předkolo play off:

VK Ostrava – SVK Ústí nad Labem 3:1 (25:17, 25:21, 21:25, 29:27).

Rozhodčí: Grabovský, Možnár. Diváků: 250. Stav série: 1:1.

Ústí n. L.: Vemič, Tibitanzl, van Solkema, Suda, Baláž, Srb, libero Kořínek. Střídali: Lank, Beer, Kobolka, Kasan.



Brno – VK Dukla Liberec 1:3 (10:25, 25:20, 24:26, 20:25). Rozhodčí: Kovář, Kubinec. Diváků: 200. Konečný stav série 0:2.

Liberec: Demar, Leikep, Křesťan, Lux, Veselý, Kovalchuk, libero Kopáček. Střídali: Staněk, Bartůněk, Pražák, Dias

Další program:

22. 3. Ústí n. L. – VK Ostrava⋌ 18:00

ŽENY:

Play off, 1. kolo:

VK Dukla Liberec – Frýdek-Místek 3:0 (25:7, 25:14, 25:13).

Rozhodčí: Činátl, Dušek. Diváků: 262.

Liberec: Šulcová, Kohoutová, Skrypak, Kojdová, Bartošová, Kvapilová, libero Dostálová. Střídaly: Nová, Kolářová, Nečasová.

VK Dukla Liberec – Frýdek-Místek 3:0 (25:20, 25:11, 25:14).

Rozhodčí: Dmejchal, Marschner. Diváků: 235. Stav série: 2:0.

Liberec: Šulcová, Nečasová, Dubianska, Nová, Blažková, Kvapilová, libero Kolářová. Střídaly: Dostálová, Šotkovská, Kojdová.

Další program:

24. 3. Frýdek-Místek – Liberec ⋌17:00