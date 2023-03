Vrchol volejbalové sezony je tady, extraligové play off začalo. Liberečtí do něj vstoupili očekávanou výhrou nad Fatrou Zlín, ale možná se na ni před pěti stovkami fanoušků nadřeli více, než by proti účastníkovi z předkola čekali. Nakonec urvali výhru 3:2 (-18, 23, -23, 15, 8). Série na tři vítězství bude na zlínské palubovce pokračovat druhým zápasem v pondělí od 18.00.

Liberečtí volejbalisté první čtvrtfinále play off extraligy proti Zlínu zvládli, vyhráli 3:2. Foto: cvf.cz/Zdeněk Šolc | Foto: Deník/VLP Externista

„My jsme se první tři sety stále hledali, nemohli jsme se dostat do svého rytmu. Prostě ty dva týdny pauza je pro nás moc dlouhá, není to vůbec dobré pro týmy. Ale nechci se na to vymlouvat, ale Zlín hrál dnes dobře. My jsme to nakonec vybojovali. Jsem strašně moc rád, že jsme to ke konci čtvrtého a pátého setu konečně našli svoji tvář a potom jsme konečně hráli lépe. Přesto mě tam chyběla agresivita a emoce. Nehráli jsme to jako play off, ale jako na spartakiádě,“ řekl liberecký trenér Martin Demar.

„První zápas v play off je stejně těžký jako první zápas v sezóně. My jsme nyní měli delší herní pauzu. Zlín hrál předkolo play off, a proto byl rozehranější,“ uvedl kapitán vítězů Lukáš Ticháček s tím, že je za výhru šťastný.

Zlatý bod, oddechl si Kozel po last minute vyrovnání Olatunjiho

S domácím kapitánem souhlasil i Duc Luan Truong, kapitán VSC Fatra Zlín. „Myslím si, že se na Liberci podepsala ta delší zápasová pauza. První tři sety nebyl Liberec moc ve své kůži. My jsme toho dokázali trochu využít. My, že jsme hráli předkolo play off, jsme byli více rozehraní. Od čtvrtého setu Liberec ukázal svoji sílu a zaslouženě vyhrál,“ uvedl pro portál cvf.cz.

A jak viděl první zápas série zlínský trenér? „Sahali jsme po vítězství, ale Liberci se rozehrálo účko Filip Gavenda a my jsme ho potom nedokázali ubránit. Potom už jsme to měli těžší. Přestali jsme tlačit na servisu, ale myslím si, že jsme tady zahráli velice dobře. Doufáme, že ve Zlíně nějaké to vítězství dokážeme urvat. Kdyby se nám doma podařilo zopakovat dnešní výkon, tak si myslím, že by to u nás měl Liberec těžké,“ dodal kouč Přemysl Obdržálek.

Kam za fotbalem: Do Liberce přijede lídr ligy pražská Slavia

Extraliga volejbalistů, čtvrtfinále play off, 1. zápas:

VK Dukla Liberec - VSC Fatra Zlín 3:2 (18:25, 25:23, 23:25, 25:15, 15:8).

Stav série: 1:0. Rozhodčí: P. Dušek, T. Buchar. Diváků: 530.

Liberec: Krajčovič Ticháček, Demar, Nikačević, Gavenda, Gómez, libera Maar, Jemeljanovs - Pavlíček, Veselý, Staněk, Lux.

Zlín: Pražák, Truong, Čeketa, Čechmánek, Římal, Kozák, libera Viceník, Vodička - Adamac, Šulc, Toman, Gálík.