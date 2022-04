Před začátkem letošního ročníku by každý tipoval právě tyto celky, že budou bojovat o metu nejvyšší, ale ve vyrovnaných semifinálových sériích těsně podlehly hráčky obou celků svým soupeřkám a čeká je finále útěchy o bronzové medaile. Zápas číslo dva se hraje na Hané v pátek. A může být rozhodnuto.

Do play off Dukla nastupovala z první příčky a Olomouc ze třetí. Liberečanky byly jako obhájkyně favoritkami na zisk titulu, ale po výhře 3:1 (25:19, 22:25, 25:18, 25:17) mají na dosah ruky alespoň bronzovou náplast.

„Říkáme stále, že hrajeme o medaile, tak jsme to dnes i ukázaly. Využily jsme domácího prostředí, zatlačily jsme Olomouc ve všech setech, v tom druhém setu nás zase oni trochu dotáhly, ale my jsme se nevzdaly. Potom jsme ukázaly naši herní převahu. Nyní rychle nabrat všechny síly a dokončit vše v pátek. Ještě bych chtěla poděkovat všem divákům, kteří nás přišli povzbudit,“ uvedla liberecká kapitánka Veronika Dostálová.

„Myslím si, že na nás dnes byla trochu vidět únava z té semifinálové série. Měly jsme problém složit balon, to si myslím, že hlavně rozhodlo v dnešním zápase,“ prohlásila pro portál cvf.cz Barbora Gambová, kapitánka VK UP Olomouc.

"Dnes jsme nenašli recept jak na jejich útok, byli jsme prostě slabí ve všech herních činnostech. Je to jenom na nás, abychom se do odvety zvedli, zvedli hlavu a u nás doma se pokusili vrátit tu sérii do třetího rozhodujícího zápasu,“ uvedl olomoucký kouč Martin Hroch.

Extraliga volelejbalistek, o 3. místo, první zápas:

VK Dukla Liberec – VK UP Olomouc 3:1 (25:19, 22:25, 25:18, 25:17)

Rozhodčí: Činátl, Rychlík. Diváků: 292. Stav série: 1:0.

Liberec: Skrypak, Kojdová, Kohoutová, Kvapilová, Nová, Blažková, libero Dostálová. Střídaly: Kolářová, Nečasová, Šulcová.

Olomouc: Santos Silva, Mostsitska, Babić, Šepeľová, Blanco, Štimac, libera Slavíková, Kulová. Střídaly: Herdová, Tinklová, Kneiflová.