Liberečtí volejbalisté sice v dohrávce 5. kola extraligy volejbalistů ovládli první set, avšak další tři v souboji dvou aspirantů na titul lépe zvládli domácí Lvi Praha. Táhl je slovinský reprezentant Matěj Mihajlovič. Hosté se v průběhu zápasu často zlobili na sporné výroky sudích. Po čtyřech odehraných zápasech tak zůstávají pouze na třech bodech, za výhru v derby nad Ústím nad Labem.

Trenér libereckých volejbalistů Michal Nekola. | Foto: Deník/Petr Zbranek

„Neměli jsme do dnešního zápasu výsledky, ale trpělivostí a koncentrovaností, lepší obranou i servisem jsme to tentokrát uhráli. Byl to týmový výkon, skvěle zahráli Mihajlovič a podle představ hrál i Janouch,“ chválil vítězný tým jeho trenér Tomáš Pomr.