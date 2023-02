Libereckým hráčům se na Spartu v poslední době daří. V první utkání letošního ročníku dokázali proti favoritovi remizovat před domácím publikem 2:2. V loňské sezoně pak dokonce zvítězili v pražských Řepích 5:2. Je to tedy podruhé v řadě, kdy se hráči FTZS vrací z této části Prahy s plným bodovým ziskem.

"Musím říct, že je to úžasný pocit vyhrát proti takovému týmu jako je Sparta Praha. Musím pochválit všechny kluky, co dnes naskočili. Nechali jsme na palubovce všechno a byli jsme po zásluze odměněni třemi body. Děkujeme všem lidem, co nám fandili v hale, ale i na dálku u onlajnů," hodnotil důležité vítězství brankář Vogt.

Sparta Praha - FTZS Liberec 3:4 (2:3)

Branky: 2. Luis (Matheus), 15. Francisco (Rukovci), 28. Matheus (Kelmendi) - 14. Vyčítal (Jelínek), 16. Benek (Žoček), 17. Jelínek, 30. Jelínek (Daněk). Rozhodčí: Chládek, Vévodová - Lafek.

Sparta:

Plecitý, Cristiano, Hůla - Brahimi, Kelmendi, Hora, Barnet, Luis, Formánek, Rukovci, Francisco, Matheus, Hudousek, Mottl. hlavní trenér: Beni Simitči.

Liberec:

Vogt, Dlask - Vik, Žoček, Šťovíček, Bína, Novotný, Jelínek, Benek, Zounek, Knejzlík, Vyčítal, Daněk. hlavní trenér: Karel Vrabec.