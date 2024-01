/FOTO, VIDEO/ Třetí zápas v novém kalendářním roce, třetí výhra. Po Butchis a Black Angels si FBC LIberec vyšlápl v 20. kole nejvyšší soutěže na pražskou Spartu, kterou porazil 7:5 a bodově odskočili od konkurence v podobě Bohemians a zároveň si i upevnili postavení ve středu tabulky.

FBC Liberec - Sparta | Video: www.youtube.com

"Bylo to velmi cenné vítězství," řekl liberecký trenér Matěj Klucho, jehož tým tak zůstává ve hře o šesté místo, tedy poslední přímou vstupenku do play off: "V posledních zápasech bude každý bod důležitý, top šestka by dávala jistotu, pokusíme se o ni, kluby na sedmé a desáté pozici budou muset ještě do předkola."

Liberec hnaný fanoušky, kteří přišli oslavit 30. narozeniny klubu a sešlo se jich pět stovek, sice prohrával 0:2, avšak nic nevzdával. Ve druhé třetině dokázal překlopit utkání na svou stranu a dostal se do vedení 4:3, což potvrdil i v závěru utkání. Spartě tak vrátil porážku, neboť první vzájemný duel sezony vyhrál pražský klub 12:6.

"I vzhledem k slavnostnímu charakteru střetnutí jsme si ho chtěli užít a ve vynikající kulise, kdy přišlo opravdu hodně lidí a vytvořili vynikající atmosféru, jsme chtěli vyhrát. Jsme rádi, že jsme se po první nepovedené třetině dokázali do zápasu za stavu 0:2 vrátit a průběh otočit," cenil si kouč FBC Liberec.

Hvězdou zápasu byl domácí brankář Petr Chlad, který předvedl 36 úspěšných zákroků a byl zvolen hráčem utkání.

Další zápas sehraje liberecká parta opět doma, a to v pondělí 22. ledna, kdy od 18.00 přivítá Chodov. Do konce základní části soutěže zbývá odehrát šest kol.

