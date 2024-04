/FOTO, VIDEO/ Hráčky Dukly si přivezly z Prostějova nejen vítězství 3:1, ale také vedení v semifinálové sérii 2:1 a před domácími fanoušky tak mohly oslavit historický postup do finále. To se bohužel nepovedlo. Od začátku tahaly za kratší konec a ve vyrovnaném utkání padly 1:3.

Volejbalistky Dukly Liberec první možnost na ukončení semifinálové série nevyužily a Prostějovu podlehly na domácí palubovce 1:3. | Video: Deník/Tomáš Honzejk

„Jsme velmi zklamané. Měly jsme postup na dosah, mohly jsme to dokázat před domácími fanoušky, kterým chci poděkovat za tak velkou účast. Mrzí nás to, bolí to, ale jedeme dál. Rozhodne se v Prostějově, kde už jsme dokázaly zvítězit a věřím, že dokážeme zase. Je to pátý zápas a musíme do toho dat vše, protože víc pokusů již nemáme,“ zavelela Nikola Kvapilová.

Sen o double triumfu stále žije. Na Prostějov si věříme, přiznal trenér Gálík

Domácí kouč nebyl s výkonem svých svěřenkyň příliš spokojen. „Nevstoupili jsme do utkání dobře a od toho se to celé odvíjelo. Druhý set jsme získali vysoký bodový náskok, ale potom jsme to nedotáhli. Byl to bojovný zápas. Chyběl nám kousek, hlavně na útoku a na bloku, kde nás Prostějov přehrál. Bude se tak rozhodovat v posledním pátém utkání,“ hlesl Libor Gálík.

Liberci se postavila v Prostějovském dresu také jeho bývalá hráčka Simona Bajusz. „Bylo to strašně těžké utkání a v hale bylo strašně velké teplo. Jsem ráda, že jsme to zvládly. Myslím si, že to rozhodl druhý set, kdy jsme prohrávaly o dost balónů, ale podařilo se nám to ještě otočit a vést 2:0. Myslím si, že to sehrálo velkou roli. Potom by určitě Liberec lépe zvládl čtvrtý set a bojoval ještě víc. Proto si myslím, že ten druhý set rozhodl. Bojovaly jsme, nevzdaly to a zvítězily,“ pravila spokojeně hostující kapitánka.

Finalistu tak určí poslední možný zápas, který se odehraje ve čtvrtek od 18:00 v Prostějově.