"Zvládli jsme, to co jsme chtěli. Dařilo se nám dávat branky a držet domácí daleko od té naší. Bylo to jasné na hřišti i výsledkově. Jsme docela dobře natrénovaní, proto jsme zápas zvládli v klidu odehrát i v nižším počtu hráčů," uvedl kouč Skružný, jehož svěřenci přivítají v domácím střetnutí od 15.00 silné Vítkovice. Pro každého diváka bude ve sportovní hale Dukly připraven svařák.

Předchozí dvě venkovní vystoupení byla pro boleslavské fanoušky zklamáním, ve čtvrtek se ale mohli radovat z vítězství 13:4 a posunu na 2. místo tabulky. FBC 4CLEAN Česká Lípa, v tabulce devátý, se tak už musí soustředit na sobotní zápas na palubovce Chodova.

Livesport Superliga, 15. kolo:

Sokoli Pardubice - FBC Liberec 0:8 (0:2,0:4, 0:2)

Branky: 1. Václavík, 12. Stránský, 28. Smutný, 30. Stránský, 32. Dlesk, 34. Václavík, 49. Kárník, 59. Ferdan. Rozhodčí: Kamil Sojka - Tomáš Sojka. Vyloučení: 1:1. Využití: 0:0. Diváků: 208. Zásahy brankářů: Denemark 13 - Műck 15.

Česká Lípa - Předvýběr.cz MB 4:13 (1:3, 1:5, 2:5)

Branky: 6. Tichý, 27. Kouba, 51. Mlejnek, 54. Kouba - 1. a 6. Tokoš, 12. Seibert, 25. Gruber, 31. Zakonov, 32. Gruber, 32. Bína, 37. Tomašík, 44. Gruber, 45. Tokoš, 52. Tomašík, 53. Pěnička, 58. Natov. Rozhodčí: Monzer - Procházka. Vyloučení: 3:1. Využití: 0:3. V oslabení: 1:0.