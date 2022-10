Ostrava – Liberec 1:3 (-23, 23, -23, -18)

„Určitě jsme nečekali, že to bude jednoduchý zápas. Soupeř jako Ostrava nemá proti nám co ztratit. Takové týmy pak hrají uvolněně na servisu a útoku. My jsme začali s mladým nahrávačem Bryknarem, který hrál dobře, ale nedařilo se nám stabilizovat příjem. Jsem rád, že jsme zvládli koncovku třetího setu a pak čtvrtý set už byl jasně v naší režii,“ komentoval třetí výhru ve čtvrtém utkání liberecký trenér Martin Demar.

Menší ostravský odpor čekal i hostující kapitán. "Dělali jsme spoustu chyb a tím jsme nechali soupeře rozehrát. Pak se báli o výsledek a muuseli hrát na sto procent. Jsem rád, že jsme ve třetím a čtvrtém setu vybojovali vítězství,“ řekl Lukáš Ticháček.

„Zatím ze třech odehraných zápasů to byl náš nejlepší výkon. Škoda třetího setu, který jsme měli v rukách, ale nedokázali jsme ho dotáhnout k vítězství. Tohle asi rozhodlo. Ve čtvrtém setu Liberec do toho vlítnul a my už nestačili se silami a asi ani v hlavách,“ uvedl Dominik Fořt, kapitán VK Ostrava.

Ústí n. L. – Beskydy 1:3 (21, -24, -16, -24)

Domácím nepomohlo ani pět stovek diváků, a tak po prohře s nováčkem z Benátek ztratili i další duel na vlastní palubovce. „Zápas byl jenom o chybách. Beskydy jich udělaly méně. Na útoku excelovali Benda a Perry. My musíme zapracovat na bodovkách a zvednout se v hlavách,“ uvedl ústecký kapitán Jiří Kořínek.

„Prohra samozřejmě mrzí a ještě víc mrzí dvě prohrané koncovky. Na druhý straně Beskydy v koncovkách utáhly prakticky dva hráči. Ten základ je větší trpělivosti v koncovkách,“ prohlásil Lubomír Vašina, trenér SKV Ústí nad Labem.

Hosté odjížděli spokojeni. „Pro nás je skoro každý utkání venkovní, protože nemáme domácí prostředí, takže čtvrtý zápas venku. Ústí nás v prvním setu přehrálo, od druhého setu jsme se zlepšili na servise a i díky tomu jsme přidali i na obraně. Uhráli jsme koncovky a tak se radujeme z vítězství,“ uvedl kouč hostů Michal Provazník.