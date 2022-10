Přestože Dvůr Králové hraje vyšší ligu, dokázal v utkání o postup vzdorovat pouze během prvního poločasu. Ve druhém už otěže zápasu vzali pevně do rukou Liberečtí chlapi a utkání nakonec dovedli do vítězství o 11 branek s konečným skóre 33:22. Začátek zápasu se mužům vydařil. Obrana fungovala, když zaváhala, tak ji pomohl dobře chytající Dominik Fiala. V útoku to ale skřípalo, tak si domácí často pomáhali rychlými útoky, které nekompromisně zakončoval Oskar Hajer. Hra se ovšem vyrovnala, hosté se dotáhli, a v poločase vedli Liberečtí o jedinou branku.