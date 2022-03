Šlo snad o první utkání, kdy byl Liberec pro HB důstojným soupeřem. To podtrhl na úvod Michal Blinka proti Michalu Obešlovi. Vedl 2:0 na sety a měl na raketě dva mečboly. Neproměnil. V pátém setu navíc promarnil už čtyřbodový náskok. „Rozhodly zkušenosti a Michal Obešlo je v těchhle otočkách prostě mistr,“ mrzelo kouče Výborného.

Další šediny mu přidělal i egyptský démon Mohamed Shouman. S Prokopcovem také šel do páté sady, kde ale podlehl 5:11. „Dima zachoval chladnou hlavu,“ našel trenér klíčový rozdíl.

Snad největší drama ale předvedla dvojice Seibert – Tregler. Příznačně pochopitelně sehráli pět setů. Ústecký odchovanec Seibert utekl do vedení 2:0, které vzápětí ztratil. V pátém setu však prvního hráče dlouhodobé tuzemské úspěšnosti Elo přehrál nejtěsněji 11:9. „Cenná výhra. V play off dvojnásob. Ale z týmového hlediska by mě víc těšilo, kdyby zvítězili kluci přede mnou,“ přiznal Seibert, jenž ze 16 soutěžních zápasů porazil Treglera teprve podruhé v kariéře.

A protože hrdina střetnutí Obešlo vyškolil Shoumana 11:8, 11:4, 11:8, bylo hotovo.

Odveta je na programu již tento čtvrtek od 18 hodin v Liberci. Když domácí nevyhrají, mají po sezoně. „Ještě se nám končit nechce. Myslím, že se všichni zlepšujeme,“ věří Seibert.

HB Ostrov H. Brod - SKST Liberec 3:1

Obešlo Michal - Blinka Michal 3:2 (-9, -6, 11, 5, 9)

Prokopcov Dmitrij - Shouman Mohamed 3:2 (6, 6, -9, -9, 5)

Tregler Tomáš - Seibert Jakub 2:3 (-8, -5, 6, 9, -9)

Obešlo Michal - Shouman Mohamed 3:0 (8, 4,8)

Stav série: 1:0 (hraje se na dvě vítězná utkání)