„I když to tak nevypadá, bylo to vydřené vítězství. Olomouc se změnou sestavy ve druhém setu dostala nazpět do utkání, další dva sety byly do dvacítky vyrovnané. Pak si myslím, že rozhodla vnitřní síla týmu,“ řekl Libor Gálík, trenér VK Dukla Liberec.

Že sobotní boj o finále stál partu z Podještědí dost sil, potvrdila i kapitánka. „Jednoduché to nebylo a to ani nemohl nikdo čekat, bylo to semifinále poháru. Je pravda, že se ty dva poslední rozhodující sety lámaly kolem dvacítky a tam asi trochu rozhodly větší emoce,“ uvedla Veronika Dostálová.

„První set jsme soupeři darovali, udělali jsme moc nevynucených chyb. Druhý set jsme přitlačili na servisu a dodrželi, co jsme si řekli. Bohužel další dva sety jsme po dvacítce neubráli univerzálku Kvapilovou a to asi rozhodlo,“ uvedl pro portál cvf.cz olomoucký kouč Martin Hroch.

„Udělaly jsme více chyb v důležitých okamžicích než soupeř a hlavně jsme si v koncovkám nepřijmuly,“ doplnila Barbora Gambová, kapitánka VK UP Olomouc.

V druhém sobotním semifinále od 18 hodin změřily síly celky Olympu a Králova Pole. Favoritem byla určitě brněnská děvčata a od začátku utkání chtěla všechny diváky v táborské hale o tom přesvědčit. Nicméně houževnatý Olymp se nechtěl jen tak vzdát a o druhém finalistovi Českého poháru musel rozhodnout až tie break, který si již družstvo Králova Pole pohlídalo.